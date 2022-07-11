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Logitech POP潮新色登場 蝦皮購物搶先推買鍵盤送滑鼠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Logitech POP潮玩無線鍵鼠新色7月18日起正式於全通路開賣，買POP KEYS新色即送同色款大桌墊，買POP MOUSE新色即送Logi Bolt接收器。圖／羅技提供
Logitech POP潮玩無線鍵鼠新色7月18日起正式於全通路開賣，買POP KEYS新色即送同色款大桌墊，買POP MOUSE新色即送Logi Bolt接收器。圖／羅技提供

科技配件不只外型設計越來越潮，也跟著時尚趨勢一起換季推新色。Logitech POP潮玩無線鍵鼠系列去年一推出就搶攻年輕族群目光，首創可更換EMOJI鍵帽的功能，內附8款常用EMOJI，讓天天都離不開表情符號的民眾輕鬆按幾個鍵就能表達心情，復古打字機造型與流線圓弧設計，還有搶眼跳色，只要看一眼肯定就會印象深刻。

繼去年「夢幻紫」、「魅力桃」、「酷玩黃」3大繽紛熱銷配色後，Logitech POP今年再推出2款新色「星暮紫」與「迷霧灰」，其中「星暮紫」搭上2022春夏大勢紫色風潮，除了沿用糖果色系，以魔幻時刻日落時分的深紫用色，更顯露出難以捉摸的神祕特質；「迷霧灰」則蘊含沉著穩重的元素，簡約漸層的灰階色彩中，展現低調卻不平凡的個性。同色系鍵盤滑鼠配成套，立刻讓工作空間變換截然不同的搶眼風格。

Logitech POP潮玩無線鍵鼠新色「星暮紫」與「迷霧灰」將於7月14日、15日蝦皮超級品牌日搶先獨家首賣，更釋出「買鍵盤送滑鼠」超值優惠，全系列5款「POP KEYS 無線機械式鍵盤」搭「POP MOUSE無線藍牙滑鼠」只要2,690元；7月18日起則正式於全通路開賣，買POP KEYS新色即送同色款大桌墊，買POP MOUSE新色即送Logi Bolt接收器。

Logitech POP潮玩無線鍵鼠「星暮紫」與「迷霧灰」新色展現出質感潮流的態度，5款搶眼配色展現潮世代多樣化的自我態度及個人風格。圖／羅技提供
Logitech POP潮玩無線鍵鼠「星暮紫」與「迷霧灰」新色展現出質感潮流的態度，5款搶眼配色展現潮世代多樣化的自我態度及個人風格。圖／羅技提供
Logitech POP KEYS無線機械式鍵盤星暮紫，建議售價2,690元。圖／羅技提供
Logitech POP KEYS無線機械式鍵盤星暮紫，建議售價2,690元。圖／羅技提供
Logitech POP潮玩無線鍵鼠推出「星暮紫」與「迷霧灰」兩大新色，將於7月14日、15日蝦皮超級品牌日獨家首賣，買鍵盤送滑鼠。圖／羅技提供
Logitech POP潮玩無線鍵鼠推出「星暮紫」與「迷霧灰」兩大新色，將於7月14日、15日蝦皮超級品牌日獨家首賣，買鍵盤送滑鼠。圖／羅技提供

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