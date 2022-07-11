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DON DON DONKI開賣日本米 安田精米現買現碾還現做飯糰

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
安田精米同步販售8款手作飯糰，以即叫即製的方式，讓民眾感受飯糰米粒香甜口感。圖／DON DON DONKI提供
安田精米同步販售8款手作飯糰，以即叫即製的方式，讓民眾感受飯糰米粒香甜口感。圖／DON DON DONKI提供

日本米的美味，吃過的都念念不忘，也是前往日本旅遊時必細細品嚐的旅遊重點之一。原汁原味引進許多日本直送生活雜貨、零食、美妝的DON DON DONKI，宣布於忠孝新生店內開設台灣第一家「安田精米」日本米專賣店，現場販售除了販售日本在地米，更享有現場碾米之客製服務，讓消費者深度感受日本米的新鮮美味。此外，安田精米也同步販售手作飯糰，其稻米與包裝皆從日本引進，以即叫即製的方式，完美重現日式手作精神。

日本米因為水分飽滿並具有高黏度特性深受大眾喜愛，然而一般在台販售的日本米於進口前都已經精磨，安田精米為了讓台灣民眾更貼近日本米的新鮮好滋味，特別引進日本新潟產越光米，消費者除了能現場選購，還能於下單後進行現場碾米服務，依照個人口感需求選擇3、5、7、10分碾米程度，兼顧美味與客製化的貼心體驗。

而為了讓民眾更立即感受日本米的美味，安田精米也在現場販售日式手作飯糰，採用日本新潟產越光米純手工製作，製作過程力求完美，嚴選食材料理，包裝更從日本引進飯糰紙袋，原汁原味重現日式風格。共推出8款全新口味，包含奶油帆立貝飯糰、蒲燒鰻魚飯糰、鮭魚鮭魚卵雙餡飯糰、薑汁燒肉飯糰、照燒雞美乃滋飯糰、鹽烤鯖魚飯糰、玉子燒飯糰與紫蘇鹽飯糰，售價50～99元，從清淡到濃郁風味均一應俱全，滿足不能立即飛到日本玩的遺憾。

慶開幕，即日起於安田精米店面消費滿180元以上，即可獲得DON DON DONKI專屬貼紙組；而消費滿350元以上，即贈小包日本新潟產越光米乙份及DON DON DONKI專屬貼紙組，數量有限，送完為止。

DON DON DONKI創立台灣第一家「安田精米」，於忠孝新生店盛大開幕。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI創立台灣第一家「安田精米」，於忠孝新生店盛大開幕。圖／DON DON DONKI提供

日本 鮭魚 零食

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