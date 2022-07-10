換個燈泡就能取代美肌App？飛利浦LED超極光真彩版球泡 超高演色性還原真實色彩

食物看起來好不好吃、膚色妝容看起來美不美，竟然都與燈光有關！昕諾飛旗下飛利浦超極光系列推出升級「真彩版」球泡產品，以CRI值90超高演色性還原色彩的真實樣貌，搭配原本舒視光技術內含的光生物安全、低頻閃抑制、勻亮科技等護眼功能，讓居家照明不只舒適護眼、更真實顯色。

疫情期間大人在家工作、下廚，小孩遠距教學，在家的時間變得長了，也讓居家照明的重要性格外受到關注。所謂「真實的色彩」是指物體在陽光照射（CRI值100）下所呈現的顏色，然而一般的家用光源多半落於CRI 60～80之間，因此會造成眼睛所見顏色產生落差。

全新推出的飛利浦超極光真彩版球泡，將「照明需求層級」帶領到追求真實色彩的境界，具備CRI值90的超高演色性，相較於CRI 80的同品牌球泡提供了更飽和、鮮明的色彩，尤其在紅色的顯色度上更是大幅提升。台灣昕諾飛行銷總監陳菀儒表示 : 「飛利浦LED超極光推出升級不加價的真彩版球泡，能夠更完整的呈現亞洲人健康的膚色，而在紅色的顯色上除了能夠讓食物顯得更可口，也能夠讓自然膚色顯得更紅潤，讓消費者在家中可以放下濾鏡App，以最輕鬆、便利的方式享受專業的燈光。」

而料理教室NC5的美女主廚Nancy在搶先試用飛利浦超極光真彩版球泡之後，更發現煮出來的料理看起來色彩更鮮明好吃，連挑食的女兒都願意嘗試原本不喜歡的蔬菜了。將教學過程拍照分享社群時，也不用再使用濾鏡App或是後製調色，就能將眼睛看到的真實色彩表現出來，連人的氣色看起來都變好了。