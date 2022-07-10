CINDY CHAO藝術珠寶 閃耀歐洲雙城盛典

是疫情後的狂歡，更是把握當下，從6月中下旬延續至7月初的歐洲，接力多場高級珠寶慶典，閃耀無比光芒，CINDY CHAO The Art Jewel是其中來自台灣的一道耀眼強光，從倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）到巴黎高級訂製服周，連續以多件工藝精湛的藝術珠寶傑作驚艷四方。

從倫敦到巴黎，打造行動博物館和夏日花園

巨匠臻藏藝術博覽會是受英國皇室支持的世界級藝術展覽，今年於倫敦切爾西皇家醫院舉辦，第四度受邀的CINDY CHAO，再次攜手荷蘭知名建築設計師Tom Postma，打造「行動博物館」，為珠寶創造獨樹一格的展間。

珠寶藝術家Cindy Chao與Tom Postma自2019年底便構想「行動博物館」計畫，但因疫情延宕，今年才重磅回歸。現場以製作費時的仿原木線條與色澤的不鏽鋼樹枝支撐展櫃，甫以深色展間，營造出自然森林的效果，不僅呼應CINDY CHAO作品的有機線條，也讓珠寶宛如飄浮空中，充滿生命力。

幾乎同時期的巴黎另有一場珠寶盛事展開，每年七月初巴黎高級訂製服周期間，各大珠寶品牌也會發表全新頂級珠寶系列，向來活躍於高級珠寶重要盛會的CINDY CHAO也參與其中，此次於位於凡登廣場的麗池酒店（Ritz Paris）套房布置浪漫的夏日花園，烘托絕美之作。

極致工藝，化剛為柔

兩場盛會中備受矚目的作品是被譽為「全球最尊榮的領結」─2018大師系列法蘭西緞帶胸針，主石是重逾76克拉，成色F，淨度為VVS1近無瑕的老礦式切割鑽石，線條柔軟擬真的緞帶，以紫紅色漸層鈦金屬鑲嵌超過2千顆紅寶石，設計靈感源自法王路易十四的紅色蝴蝶結裝飾，費時3年製作，藉由巧妙機關讓蝴蝶結能微幅擺動，如真實緞帶飄逸。同樣是靈動的緞帶，另一件以8種花式切割彩色寶石和粉紫色漸層鈦金屬打造的「2022大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針」，則吐露女性清新柔美的質感。

Cindy Chao的緞帶作品之所以能讓剛硬的金屬和寶石展現柔軟姿態，歸功於其獨特的蠟雕工藝以及歐洲大師工匠手藝。自17世紀女性貴族手腕裝飾而來的「2022大師系列貴族佳人緞帶手環」也是如此而生，運用四種車工與三種不同的鑲嵌方式，並極細化金屬鑲座，讓色彩漸層的寶石看似纏繞堆疊卻不減火光四射。

耳環作品也是展中焦點，如最新的「畢卡索夢境耳環」，靈感正來自畢卡索名畫「夢境」，立體苞形耳環由祖母綠、藍寶石、亞歷山大石、變色石榴石等彩寶於鈦金屬鋪鑲而成，藍綠金白的色調如夢，首度採用的雙面鑲嵌，讓作品每一面都如正面，體現Cindy來自祖父的建築家學。