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CINDY CHAO藝術珠寶 閃耀歐洲雙城盛典

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
荷蘭建築師Tom Postma(左)與珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO提供
荷蘭建築師Tom Postma(左)與珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO提供

是疫情後的狂歡，更是把握當下，從6月中下旬延續至7月初的歐洲，接力多場高級珠寶慶典，閃耀無比光芒，CINDY CHAO The Art Jewel是其中來自台灣的一道耀眼強光，從倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）到巴黎高級訂製服周，連續以多件工藝精湛的藝術珠寶傑作驚艷四方。

從倫敦到巴黎，打造行動博物館和夏日花園

 

巨匠臻藏藝術博覽會是受英國皇室支持的世界級藝術展覽，今年於倫敦切爾西皇家醫院舉辦，第四度受邀的CINDY CHAO，再次攜手荷蘭知名建築設計師Tom Postma，打造「行動博物館」，為珠寶創造獨樹一格的展間。

珠寶藝術家Cindy Chao與Tom Postma自2019年底便構想「行動博物館」計畫，但因疫情延宕，今年才重磅回歸。現場以製作費時的仿原木線條與色澤的不鏽鋼樹枝支撐展櫃，甫以深色展間，營造出自然森林的效果，不僅呼應CINDY CHAO作品的有機線條，也讓珠寶宛如飄浮空中，充滿生命力。

幾乎同時期的巴黎另有一場珠寶盛事展開，每年七月初巴黎高級訂製服周期間，各大珠寶品牌也會發表全新頂級珠寶系列，向來活躍於高級珠寶重要盛會的CINDY CHAO也參與其中，此次於位於凡登廣場的麗池酒店（Ritz Paris）套房布置浪漫的夏日花園，烘托絕美之作。

極致工藝，化剛為柔

兩場盛會中備受矚目的作品是被譽為「全球最尊榮的領結」─2018大師系列法蘭西緞帶胸針，主石是重逾76克拉，成色F，淨度為VVS1近無瑕的老礦式切割鑽石，線條柔軟擬真的緞帶，以紫紅色漸層鈦金屬鑲嵌超過2千顆紅寶石，設計靈感源自法王路易十四的紅色蝴蝶結裝飾，費時3年製作，藉由巧妙機關讓蝴蝶結能微幅擺動，如真實緞帶飄逸。同樣是靈動的緞帶，另一件以8種花式切割彩色寶石和粉紫色漸層鈦金屬打造的「2022大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針」，則吐露女性清新柔美的質感。

Cindy Chao的緞帶作品之所以能讓剛硬的金屬和寶石展現柔軟姿態，歸功於其獨特的蠟雕工藝以及歐洲大師工匠手藝。自17世紀女性貴族手腕裝飾而來的「2022大師系列貴族佳人緞帶手環」也是如此而生，運用四種車工與三種不同的鑲嵌方式，並極細化金屬鑲座，讓色彩漸層的寶石看似纏繞堆疊卻不減火光四射。

耳環作品也是展中焦點，如最新的「畢卡索夢境耳環」，靈感正來自畢卡索名畫「夢境」，立體苞形耳環由祖母綠、藍寶石、亞歷山大石、變色石榴石等彩寶於鈦金屬鋪鑲而成，藍綠金白的色調如夢，首度採用的雙面鑲嵌，讓作品每一面都如正面，體現Cindy來自祖父的建築家學。

也是最新四季系列的「晨露綠藤耳環」，以哥倫比亞祖母綠和及藍綠漸層的鈦金屬演繹綠藤纏繞的柔韌線條，為扭轉硬度高的鈦金屬並精準調色，校正修改不下20次。另外還有「2020大師系列祖母綠山嵐清泉耳環」以及高級珠寶系列的紫羅蘭耳環、風信子躍動耳環等作品，皆捎來生機盎然的自然風光。

CINDY CHAO於巴黎麗池酒店套房布展夏日花園呈現珠寶。圖／陳若齡攝影
CINDY CHAO於巴黎麗池酒店套房布展夏日花園呈現珠寶。圖／陳若齡攝影
2022大師系列貴族佳人緞帶手環，主石為2顆共重逾12克拉的枕形黃鑽。圖／CINDY CHAO提供
2022大師系列貴族佳人緞帶手環，主石為2顆共重逾12克拉的枕形黃鑽。圖／CINDY CHAO提供
2020大師系列祖母綠山嵐清泉耳環。圖／CINDY CHAO提供
2020大師系列祖母綠山嵐清泉耳環。圖／CINDY CHAO提供
2022大師系列畢卡索夢境耳環，2顆祖母綠式切割深棕黃鑽主石，共32.9克拉。圖／CINDY CHAO提供
2022大師系列畢卡索夢境耳環，2顆祖母綠式切割深棕黃鑽主石，共32.9克拉。圖／CINDY CHAO提供
2018大師系列法蘭西緞帶胸針，老礦式切割鑽石主石重逾76克拉。圖／CINDY CHAO提供
2018大師系列法蘭西緞帶胸針，老礦式切割鑽石主石重逾76克拉。圖／CINDY CHAO提供
荷蘭建築師Tom Postma於2022倫敦巨匠臻藏藝術博覽會打造「行動博物館」。圖／CINDY CHAO提供
荷蘭建築師Tom Postma於2022倫敦巨匠臻藏藝術博覽會打造「行動博物館」。圖／CINDY CHAO提供
2022大師系列畢卡索夢境耳環，採雙面鑲嵌。圖／CINDY CHAO提供
2022大師系列畢卡索夢境耳環，採雙面鑲嵌。圖／CINDY CHAO提供
大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針。圖／CINDY CHAO提供
大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針。圖／CINDY CHAO提供
高級珠寶系列紫羅蘭耳環。圖／CINDY CHAO提供
高級珠寶系列紫羅蘭耳環。圖／CINDY CHAO提供

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