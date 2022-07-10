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仙氣女學生鮑伯頭 「喬妹」宋慧喬遊巴黎行程超有氣質
南韓凍齡女星「喬妹」宋慧喬，是法國皇室珠寶品牌CHAUMET的亞太品牌大使，日前在巴黎出席了CHAUMET今年度最新頂級珠寶系列「波瀾燦景」（Ondes & Mervielles）的發表活動。在參觀過展覽與晚宴後，在IG也陸續分享了她前往法國國立巴黎高等美術學院（Beaux-Arts de Paris）參觀《Botanical - 植藝萬千》藝術大展（Botanical –Observing Beauty）的照片。她身穿一襲簡約的黑色小洋裝，配戴CHAUMET經典的Liens系列珠寶與Joséphine腕表，留著清純的鮑伯頭，氣質猶如女學生。這個以植物為主角的沉浸式藝術展覽共展出包括CHAUMET 100件歷史典藏在內共數百件不同品類的藝術選品。
而身為這個百年法國珠寶品牌的代言人，她也前往芳登廣場（Place Vendome）參觀了品牌的珠寶工坊。宋慧喬換上一套簡約的純白色削肩褲裝，配戴品牌以拿破崙愛妻約瑟芬皇后為靈感的Joséphine系列珍珠珠寶，堆疊配戴的珍珠戒指與精巧可愛的耳環相輝映，襯托隨時散發動人仙氣的當代靈感女神。
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