七夕情人節送禮 月老加持牽紅線 飾品網路限定送好禮
2022年的七夕情人節是國曆8月4日，是許多人告白、約會、送禮、甚至求婚的浪漫吉日。可以隨身配戴的首飾能將彼此的心意戴在身邊，是許多人選購情人節禮物的首選。
台灣知名飾品品牌vacanza與有「全台最靈驗月老之一」美稱的鹿港天后宮月老廟聯名推出「祈願．月老姻緣香」系列情人節禮，包含純銀手鍊以及三款不同調性的手鍊專屬養護香水。手鍊有別於以往祈願系列，以單股、雙股兩條紅線，牽起一顆象徵著圓滿的淡水珍珠。手鍊養護香水共有愛情丹、風靡帖、傾心水三種香氣，分別為玫瑰花香、檸檬與佛手柑、與薰衣草香主調，並徒同步推出附手鍊養護袋的禮盒組。聯名系列自即日起開放預購並於7月19日起於vacanza官網與實體通路同步開賣，凡購買手鍊即贈鹿港天后宮平安符令以及手鍊養護袋。
台灣輕珠寶設計師品牌ARTISMI則於七夕推出全新K金系列單品，以具有保值低敏特性的K金材質和Akoya海水珍珠打造搭配性高的經典設計，主打較無個人尺寸限制的手鍊與耳飾，讓送禮創造驚喜不出錯。全K金系列即日起至8月15日止享情人節限定優惠全面9折，此外同步歡慶Line帳號改版，凡加入品牌Line（@artismi_official）即可參加限時抽獎，還有機會獲得18K珍珠耳環。
另一輕珠寶品牌IVI2002.asia，從七月展開萬元告白活動，凡在IVI2002.asia官方Instagram（＠ivi2002.asia），＠想要告白的對象並說出自己的愛，獲得最多點讚的活動參加者，可直接獲得一萬元台幣的商品兌換券。IVI2002.asia品牌的英文縮寫意思為I Love I，是品牌創立的精神。逾20年以來，以台灣老師傅長達20年以上的精工手藝技術要求，讓國際歐美大廠主動邀請成為每季首飾的指定合作夥伴。創辦人Lilian與Cindy於上個月於台灣創立IVI2002.asia作為亞太區總部，專為28歲到50歲亞洲女性打造美麗時尚配飾。
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