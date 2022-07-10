復古的點陣圖有點幽默！DIOR推出12星座主題膠囊系列

DIOR品牌創辦人迪奧先生對占星、神秘學有極大的興趣，這點在現任創意總監Maria Grazia Chiuri所推出的設計中時常能看見相關線索，她歷年來使用了許多星座、塔羅等元素，注入服飾與包款甚至是高級訂製系列中，讓人能以時尚角度去欣賞另一個領域的學術魅力。

近日DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列，也是由Maria Grazia Chiuri主導向迪奧獨特的歷史傳承致敬的作品。此系列承接了迪奧先生對占卜與命運徵兆的熱愛，把以占星術為靈感的Zodiac Pixel印花用在鮮豔色彩的作品中，包含洋裝、褲裝與短褲，以及2020年才誕生的Dior Chez Moi居家系列的居家服與浴袍。12星座圖騰俏麗地以復古「點陣圖」的模式點綴在各式單品上，搭配亮麗色彩，頗有童趣感。