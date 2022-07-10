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復古的點陣圖有點幽默！DIOR推出12星座主題膠囊系列

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列，把以占星術為靈感的Zodiac Pixel印花用在鮮豔色彩的作品中。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列，把以占星術為靈感的Zodiac Pixel印花用在鮮豔色彩的作品中。圖／DIOR提供

DIOR品牌創辦人迪奧先生對占星、神秘學有極大的興趣，這點在現任創意總監Maria Grazia Chiuri所推出的設計中時常能看見相關線索，她歷年來使用了許多星座、塔羅等元素，注入服飾與包款甚至是高級訂製系列中，讓人能以時尚角度去欣賞另一個領域的學術魅力。

近日DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列，也是由Maria Grazia Chiuri主導向迪奧獨特的歷史傳承致敬的作品。此系列承接了迪奧先生對占卜與命運徵兆的熱愛，把以占星術為靈感的Zodiac Pixel印花用在鮮豔色彩的作品中，包含洋裝、褲裝與短褲，以及2020年才誕生的Dior Chez Moi居家系列的居家服與浴袍。12星座圖騰俏麗地以復古「點陣圖」的模式點綴在各式單品上，搭配亮麗色彩，頗有童趣感。

配件方面，少不了Dior Book Tote、Lady D-Lite與Lady Dior等經典包款，更在Lady Dior、Dior Caro與Dior Addict提包上搭配了幸運星裝飾，像是將璀璨的星空隨身攜帶般夢幻。其他還提供了Mitzah絲巾、Walk'n'Dior運動鞋、Dway涼鞋等等豐富品項。

DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列，把以占星術為靈感的Zodiac Pixel印花用在鮮豔色彩的作品中。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列，把以占星術為靈感的Zodiac Pixel印花用在鮮豔色彩的作品中。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列。圖／DIOR提供
Dway白色星座圖案刺繡拖鞋，27,000元。圖／DIOR提供
Dway白色星座圖案刺繡拖鞋，27,000元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior黑色星座圖案刺繡休閒鞋，33,000元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior黑色星座圖案刺繡休閒鞋，33,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini星座圖案拿鐵白小牛皮鍊帶提包，14萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini星座圖案拿鐵白小牛皮鍊帶提包，14萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Star白色小牛皮金色CD星星圖案休閒鞋，27,000元。圖／DIOR提供
Dior Star白色小牛皮金色CD星星圖案休閒鞋，27,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior micro黃色星座圖案小牛皮提包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior micro黃色星座圖案小牛皮提包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Addict拿鐵白籐格紋飾金屬幸運星小羊皮鍊帶提包，13萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Addict拿鐵白籐格紋飾金屬幸運星小羊皮鍊帶提包，13萬5,000元。圖／DIOR提供
黃色星座圖案繫帶長袍，75,000元。圖／DIOR提供
黃色星座圖案繫帶長袍，75,000元。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列。圖／DIOR提供
拿鐵白星座圖案居家短褲，32,000元。圖／DIOR提供
拿鐵白星座圖案居家短褲，32,000元。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列。圖／DIOR提供
DIOR全新推出了名為「Lucky Dior」的膠囊系列。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior白色星座圖案刺繡休閒鞋，30,000元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior白色星座圖案刺繡休閒鞋，30,000元。圖／DIOR提供
拿鐵白星座圖案居家短袖上衣，63,000元。圖／DIOR提供
拿鐵白星座圖案居家短袖上衣，63,000元。圖／DIOR提供
黑色星座圖案吊帶洋裝，11萬5,000元。圖／DIOR提供
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Dior 星座

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