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安海瑟薇俏麗花苞裙秀美腿 VALENTINO高訂秀女星大撞鞋

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
安德魯加菲爾德。圖／VALENTINO提供
安德魯加菲爾德。圖／VALENTINO提供

VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀，地點選在品牌發源地羅馬，模特兒緩步由知名景點西班牙廣場（Piazza di Spagna）階梯走下，這裡是奧黛麗赫本在《羅馬假期》中吃冰淇淋的經典場景，也離VALENTINO總部所在地不遠。包括演員安海瑟薇、安德魯加菲爾德、凱特哈德森、佛蘿倫絲普伊、韓國女星華莎等都現身看秀，跟著品牌一起回到最初的美好時光。

1959年VALENTINO在羅馬創立，這次創意總監Pierpaolo Piccioli把品牌帶回「美的故事的初始」，在總部所在的Piazza Mignanelli廣場及鄰近的西班牙廣場發表了2022-23年秋冬季高級訂製系列。系列名稱就叫「The Beginning」，羅馬對VALETINO來說不只是起源，更是高訂工坊的匠人把設計師的靈感轉化為藝術作品，見證工坊精細手工製作傳統的地方。Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。他認為，美不是強加的審美標準，也不應循刻板規則。美，無固定規則。美是一種態度，而對美的執著追求正是VALENTINO始終堅守的初心。

這次出席的許多嘉賓都穿著VALENTINO春夏高級訂製系列的Pink PP Collection服飾，用亮眼的桃紅色搶鏡。安海瑟薇的滿滿亮片花苞狀短裙俏麗可愛，當紅的厚底高跟鞋幾乎成為人腳一雙的指定款，華莎以立體花朵裝飾的小洋裝搭配同款高跟鞋。也穿同款鞋的「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊，薄紗禮服造型夢幻甜美，而凱特哈德森則是以黑色透膚刺繡上衣搭長褲展現俐落性感。

VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。圖／VALENTINO提供
Ashley Park。圖／VALENTINO提供
Ashley Park。圖／VALENTINO提供
安海瑟薇。圖／VALENTINO提供
安海瑟薇。圖／VALENTINO提供
這次出席的許多嘉賓都穿著VALENTINO春夏高級訂製系列的Pink PP Collection服飾，用亮眼的桃紅色搶鏡。圖／VALENTINO提供
這次出席的許多嘉賓都穿著VALENTINO春夏高級訂製系列的Pink PP Collection服飾，用亮眼的桃紅色搶鏡。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。圖／VALENTINO提供
韓國女星華莎。圖／VALENTINO提供
韓國女星華莎。圖／VALENTINO提供
VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀，地點選在品牌發源地羅馬，模特兒緩步由知名景點西班牙廣場（Piazza di Spagna）階梯走下。圖／VALENTINO提供
VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀，地點選在品牌發源地羅馬，模特兒緩步由知名景點西班牙廣場（Piazza di Spagna）階梯走下。圖／VALENTINO提供
凱特哈德森。圖／VALENTINO提供
凱特哈德森。圖／VALENTINO提供
VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀。圖／VALENTINO提供
佛蘿倫絲普伊。圖／VALENTINO提供
佛蘿倫絲普伊。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。圖／VALENTINO提供

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