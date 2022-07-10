安海瑟薇俏麗花苞裙秀美腿 VALENTINO高訂秀女星大撞鞋

VALENTINO日前發表秋冬高級訂製系列大秀，地點選在品牌發源地羅馬，模特兒緩步由知名景點西班牙廣場（Piazza di Spagna）階梯走下，這裡是奧黛麗赫本在《羅馬假期》中吃冰淇淋的經典場景，也離VALENTINO總部所在地不遠。包括演員安海瑟薇、安德魯加菲爾德、凱特哈德森、佛蘿倫絲普伊、韓國女星華莎等都現身看秀，跟著品牌一起回到最初的美好時光。

1959年VALENTINO在羅馬創立，這次創意總監Pierpaolo Piccioli把品牌帶回「美的故事的初始」，在總部所在的Piazza Mignanelli廣場及鄰近的西班牙廣場發表了2022-23年秋冬季高級訂製系列。系列名稱就叫「The Beginning」，羅馬對VALETINO來說不只是起源，更是高訂工坊的匠人把設計師的靈感轉化為藝術作品，見證工坊精細手工製作傳統的地方。Pierpaolo Piccioli展示了他標誌性的濃郁配色功力，也使用了許多花朵點綴，並將這些元素不按規矩和既定印象地設計手法表現，傳遞出「美的綻放總令人意想不到」的概念。他認為，美不是強加的審美標準，也不應循刻板規則。美，無固定規則。美是一種態度，而對美的執著追求正是VALENTINO始終堅守的初心。