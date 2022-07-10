信義商圈嗨起來 誠品松菸、ATT 4 FUN夏日活動接力展開

暑假人潮生猛回流，各大商場齊聚的信義商圈更是吸引來客的一大指標。松菸園區周末延長營運至晚上十點今夏啟動，作為鄰居的誠品生活松菸店則打造「限時3天」的夏日體驗活動「松菸玩味實驗場」，將在7月15日至7月17日登場，7月16日當日購書享5本7.7折優惠。信義商圈另一頭的ATT 4 FUN將於7月15日起推出連續24天的「ATT FUN Center中心音樂節」。

7月15日至7月17日的「松菸玩味實驗場」一系列活動包括3樓 FORUM推出植栽風格設計師Yuty講座、兒童館種子手作活動，手作品牌Escape Artist推出「夜光彩繪」創作，以螢光顏料調和出喜愛的色彩，揮灑在特製賽璐璐透明裝置，還有由資深工藝師帶領的林曉同珠寶「硬蠟雕刻」等10項手作體驗。宇宙人、曾昱嘉、知更、陳佩賢Jesslyn、陳宇祥等歌手也將在這3天接力開唱。

誠品生活文創平台expo也與誠品知味攜手推出夏季「北回歸線散策」企劃，近50款阿里山、日月潭等在地茶園台灣茶及全台各地美食，活動3日再享知味市集全面9折。即日起至7月12日誠品線上提前推出「松菸選物專區」消費滿2,000元送電子券200元。7月15日至7月17日松菸店限時3天累積消費滿5,000元再送500元全館電子抵用券及100元誠品線上電子抵用券。

誠品生活南西今夏也推出連3檔「舊潮」復古市集：7月13日至7月17日以「復古電玩」為主題於4F Event Space拉開序幕，現場打造成小型遊樂場，從掌上型的復古電玩到電視遊戲機都有，紅白機、超級任天堂的熱門遊戲也將現身；7月18日至7月24日變身為日本昭和風情、7月25日至7月31日則是美式摩登風格登場，蒐羅美日經典服飾與生活設計用品，單日累計消費滿3,800元可獲得unsnnoi漁夫帽滿額禮。

誠品生活南西也與插畫家李翰合作繪製限量版「風格秘境地圖」，蒐集了中山商圈、赤峰街、大稻埕一帶的複合式空間，像是身兼聲音博物館的咖啡廳、採全預約制的神秘花店、轉型成功的百年老字號中藥行等，等待民眾造訪南西商圈探險踩點。