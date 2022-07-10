蕭邦致敬世上最美傳奇車賽Mille Miglia 2022限量腕表

第40屆Mille Miglia骨董車千里賽上個月於義大利圓滿落幕。自1988年起成為1000 Miglia千里賽官方合作夥伴，並設計出限量款同名計時碼表的瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard），亦推出2022年度的新作。兩款44毫米的計時碼表分別為精鋼及符合倫理道德標準的18K玫瑰金款，以及全精鋼款，並獲瑞士官方天文台認證，外觀設計以溫文儒雅的紳士運動氣息呼應這個被稱為「世上最美麗車賽」（Corsa Più Bella del Mondo）的骨董車賽。

今年的兩款一時碼表均以Mille Miglia GTS腕表為藍本，全精鋼款限量發行1000只；表冠、計時按鈕和表圈用上符合倫理道德標準的18K玫瑰金的版本，限量發行250只。 Mille Miglia 2022車賽限量版腕表力求煥新，在微妙處凸顯不同，採用精緻環形緞面處理銀灰色表盤，搭配深藍色巴頓式指針、時標和高科技陶瓷材質的表圈嵌件。設於6時和12時位置的計時碼表計時盤，以蝸紋裝飾邊緣，與設於9時位置的小秒針盤做出細緻光影區隔。計時指針的針尖和中央大秒針均配上紅色針尖，與1000 Miglia千里賽的官方配色巧妙呼應。