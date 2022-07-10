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長鼻子配彩色珠串雙眼 LOEWE推出限量款可愛大象編織包
連續第四年與保育野生動物組織Knot On My Planet合作的LOEWE，近日推出最新款的限量大象編織包，以可愛的大象造型搭配適合夏季的酒椰棕櫚纖維編織包身，打造出俏皮滿點的限量手提包。
今年推出的限量大象織籃包貫徹LOEWE保育古老工藝的使命，並結合肯亞Samburu族人的傳統串珠工藝之美，此工藝世代相傳，用於頸飾、頭飾及首飾，圖案色彩鮮艷，是Samburu文化廣為人知的標誌之一。不同的顏色與圖騰通常包含不同意義，構成豐富視覺效果，傳統上用作代表重要的日子及事情。
LOEWE包款由肯亞北部桑布魯信託基金 (Samburu Trust) 的工匠手工製作，以酒椰棕櫚纖維編織，大象的大耳和長鼻子是立體包身的一部分，兩隻大眼睛則綴滿繽紛彩色珠子，包身正面有LOEWE標誌點綴。此包款售出的所有利潤將全數捐贈予大象危機基金會 (Elephant Crisis Fund)，支持該組織的保育野生大象計劃，目前已於品牌官網和Bergdorf Goodman百貨公司正式發售。
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