長鼻子配彩色珠串雙眼 LOEWE推出限量款可愛大象編織包

連續第四年與保育野生動物組織Knot On My Planet合作的LOEWE，近日推出最新款的限量大象編織包，以可愛的大象造型搭配適合夏季的酒椰棕櫚纖維編織包身，打造出俏皮滿點的限量手提包。

今年推出的限量大象織籃包貫徹LOEWE保育古老工藝的使命，並結合肯亞Samburu族人的傳統串珠工藝之美，此工藝世代相傳，用於頸飾、頭飾及首飾，圖案色彩鮮艷，是Samburu文化廣為人知的標誌之一。不同的顏色與圖騰通常包含不同意義，構成豐富視覺效果，傳統上用作代表重要的日子及事情。