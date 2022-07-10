販售「安倍刺客同款工裝褲」 疑似詐騙網站玩地獄梗

日本前首相安倍晉三日前在街頭演說時遇刺身亡，令各界震驚不已，各國元首、政界人士等也紛紛表達哀痛之情。不過昨日有網友在臉書發現有服裝品牌以「刺客同款工裝褲」販售和刺殺安倍兇手類似款的長褲，貼文一出引發熱議，讓人好奇到底是哪個品牌選擇用這種負面手段宣傳？

一點進商品網站會發現，賣場架構和臉書猖獗已久的「一頁式詐騙網站」雷同，文案寫著：「下單即贈刺客同款機能風斜跨包，前200名再送JEEP錢夾。」並搭配擊案嫌犯山上徹也在現場被拘捕的話照片，明顯能看出是以當前轟動新聞事件相關的聳動文字吸引網友，用地獄式的玩笑操作行銷商品。而從網友擷取到的相關賣場畫面中也可發現，左上角有「贊助」兩字，代表是有投放臉書廣告預算的。

所謂「一頁式詐騙網站」是近年在臉書很氾濫的詐騙網購模式，簡單說就是購買A但送來的是B，並且在廣告中會盜用知名人士的照片、影片作宣傳，讓許多受騙用戶投訴無門，而且相關詐騙廠商、商品層出不窮，怎麼檢舉都沒用，這也讓不少人抱怨，臉書對這種詐騙式廣告不處理、無作為、「不會被黃標」，但是一般人的發言卻經常受到審查、收到「違反社群守則」的警告，判定標準讓人難以理解。