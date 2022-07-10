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「神木爺爺選平靜的早晨離開了」飯店公告谷關神木倒下
谷關地標「五葉松神木」昨天突然倒塌，消息傳出，許多人震驚說，這棵神木是眾人旅遊谷關時的回憶，谷關神木谷假期大飯店今天在臉書說，神木爺爺選了一個平靜的早晨離開了，今天飯店住宿、泡湯、用餐依然正常營運，庭園區因為需要善後暫不開放。
有千年歷史的谷關神木，昨天主幹倒下壓到一旁建物、玻璃、欄杆，神木谷假期大飯店業者說，神木因被白蟻蛀蝕嚴重，將盡可能將原木處理後，留在原地成為谷關的精神象徵。
飯店臉書粉專今天也公告指出，謝謝各界對神木谷的關心，神木爺爺選了一個平靜的早晨離開了，倒下的角度與時機都未波及無辜，也僅有一間客房的玻璃受損，「今日神木谷的住宿、泡湯、用餐依然正常營運，唯有庭園區因為需要善後故暫不開放，請各位貴賓見諒。」
谷關神木谷假期大飯店圍牆內的「五葉松神木」，是谷關地區的知名地標，有千年歷史，樹圍要有5至6人才可環抱，高度約36公尺、約12層樓高。
許多人今天上臉書留言說，這棵神木有家人共同回憶，多年前到谷關旅遊都會到神木前合影，公關行銷公司活動總監陳瑞明說，他們曾在這棵神木樹蔭下辦過很多活動，接待日本與韓國溫泉業者，神木雖然倒下，但雄偉身軀，永遠活大家心中。
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