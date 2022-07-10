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環球購物中心KAKAO FRIENDS快閃、韓國展搶暑假親子客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall即日起至7月27日推出持Global Mall聯名卡於指定旅遊商品專門店消費滿3,000元最高送300元電子商品禮券。圖／Global Mall提供
Global Mall即日起至7月27日推出持Global Mall聯名卡於指定旅遊商品專門店消費滿3,000元最高送300元電子商品禮券。圖／Global Mall提供

暑假開始後人潮明顯有感復甦，Global Mall環球購物中心指出，七月首周末人潮及業績較放暑假前一周末增加近10%，搶攻暑期人潮旺季，Global Mall即日起至7月27日展開「FUN暑假。玩一夏」檔期，持Global Mall聯名卡於指定旅遊商品專門店消費滿3,000元最高送300元電子商品禮券，還有KAKAO FRIENDS快閃店、韓國美食展、美人魚風箏展等300場親子活動，搶攻親子客造訪。

來自韓國的「KAKAO FRIENDS」即日起至7月31日快閃Global Mall新北中和2樓，為新北獨家期間限定，以萊恩、桃子與夥伴們化身各式涼夏、旅遊造型，從火車車長、騎機車到可愛小檸檬、小西瓜、漢堡系列造型等，搭配打卡牆、大型人偶公仔，還有近180公分的大型萊恩公仔，同時推出超過500項周邊商品，讓粉絲帶回家。

另外，即日起至7月31日於B2彩虹區同步也推出「韓國美食展」，包括韓式豬腳、魚板串、海苔飯捲、韓式炸雞、現烤魷魚，還有在家就能隨享料理的冷凍醬油螃蟹、醃魷魚、蘿蔔泡菜、部隊鍋湯、蔘雞湯，從伴手禮、零食到韓國道地小吃，上百品項韓國美食、雜貨一次提供。

挺台灣石斑魚成為最近一大話題，Global Mall屏東市與屏東縣政府合作推廣「屏東石斑魚祭」，即日起至9月30日於環球Online線上購物推出石斑魚專區，共計近30款石斑魚各式料理，包括新鮮石斑魚、泰式香檸或川味椒麻魚即時料理、龍膽石斑飛魚卵香腸優惠5折起，讓各地民眾方便購得享受屏東在地新鮮美味。

車長萊恩玩偶1,099元。圖／Global Mall提供
車長萊恩玩偶1,099元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「KAKAO FRIENDS」快閃店即日起至7月31日在2樓推出。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「KAKAO FRIENDS」快閃店即日起至7月31日在2樓推出。圖／Global Mall提供
環球Online「屏東石斑魚祭」推出超過30款石斑魚料理5折起優惠 。圖／Global Mall提供
環球Online「屏東石斑魚祭」推出超過30款石斑魚料理5折起優惠 。圖／Global Mall提供
萊恩摩托車1,159元。圖／Global Mall提供
萊恩摩托車1,159元。圖／Global Mall提供

屏東縣政府

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