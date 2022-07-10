快訊

影／台灣首枚類衛星載具火箭 屏東旭海成功升空！

苗栗市甜點工場起火 擊破玻璃轟聲巨響、1路人救火燒傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lisa巴黎行住黃金地段最奢飯店 天價美景盡收眼底

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Lisa於巴黎寶格麗飯店。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa於巴黎寶格麗飯店。圖／摘自IG @lalalalisa_m

韓國天團BLACKPINK成員Lisa是寶格麗（BVLGARI）代言人，昨日於IG分享這次赴巴黎工作，入住這個頂級珠寶品牌所開設的全新超級奢華飯店的照片。法國巴黎為全球時尚之都，寸土寸金，去年底精品龍頭LVMH集團旗下的寶格麗飯店及度假村座大手筆在市中心最優越的位置的喬治五世大街（Avenue George-V）開設品牌旗下第七間飯店。Lisa的照片盡覽包括巴黎鐵塔在內的城市美景。

巴黎寶格麗，和集團旗下所有的空間一樣，是由義大利建築事務所Antonio Citterio Patricia Viel精心打造，結合傳統設計與風格強烈的當代義大利建築，全數家具都由義大利製造，外觀則是由法國Valode & Pistre建築設計事務所打理，完美結合法義美學。位在精品店與奢華店林立的精華地段，頂層的公寓更規劃了可以360度欣賞巴黎天際線景致的600平方公尺私人空中花園，一晚要價逾百萬台幣。延續集團與三星級廚師Niko Romito的合作，巴黎飯店內的餐廳Il Ristorante也是由這位日前為杜拜寶格麗再度摘星的明星主廚掌理。

自2000年間開始大動作進軍頂級奢華飯店的寶格麗，首飯店設在米蘭、倫敦，後於峇里島開設度假村，並陸續於北京、杜拜和上海開設據點。巴黎寶格麗飯店是系列的第七間飯店，還有四間全新的寶格麗飯店預計於2023年至2025年間，在羅馬、東京、邁阿密及洛杉磯開幕。

Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的風景。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的自拍照。圖／摘自IG @lalalalisa_m
Lisa分享於巴黎寶格麗飯店拍攝的自拍照。圖／摘自IG @lalalalisa_m

巴黎 義大利 建築

延伸閱讀

瑪莉詠柯蒂亞戴上億黃鑽亮相 香奈兒巴黎展1932珠寶

奶油界之王！巴黎人早餐「蒙太古奶油可頌」席捲全台

Netflix開團！ 學艾蜜莉狂自拍，巴黎「熱劇景點導覽」免費預約散步路線

女神真的不會老！40歲宋慧喬現身巴黎再度驚豔全網

相關新聞

Lisa巴黎行住黃金地段最奢飯店 天價美景盡收眼底

韓國天團BLACKPINK成員Lisa是寶格麗（BVLGARI）代言人，昨日於IG分享這次赴巴黎工作，入住這個頂級珠寶品...

台北電影節／溫昇豪隨身帶「冰棒」 張孝全「豹」藏身

今日台北電影節，眾多男星都出席了晚間的頒獎典禮活動，並各自展現了紳士、斯文、個性、自性的個別風采。

台北電影節／朱芷瑩白禮服自帶仙氣 蔡淑臻黑西裝帥氣炸裂

台北電影節頒獎典禮甫於今日晚上舉辦，多家女星、演員紛紛出席此一盛會，並以身上造型的珠寶、華服，展現創意或個人魅力特色。其...

瞄準夏啤酒商機 Asahi、臺虎精釀、海尼根新品連發上市

隨著正式邁入夏季，台灣、日本、荷蘭等多國啤酒品牌無不推出跨界聯名、新口味、限量或開設全新店點，瞄準龐大的夏日氣泡與麥香商機。 臺虎精釀推出9.99系新品「哈哈哈哈哈密瓜（Hami Melon H

七夕情人節將至！YSL帶領極速追愛 絲絨唇膏換新包裝

七夕情人節將至，還在想著要送給另一半、或表白對象什麼禮物嗎？向來給人性感、火熱形象的YSL，在七夕推出「極速追愛」限量系...

貝克漢變身粗獷「遊俠」 TUDOR上手化身山林間的費洛蒙

永遠的足球男神貝克漢（David Beckham），即便離開體壇後，仍以迷人的笑容、金髮與穿著品味成為流量與目光焦點。平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。