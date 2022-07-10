Lisa巴黎行住黃金地段最奢飯店 天價美景盡收眼底

韓國天團BLACKPINK成員Lisa是寶格麗（BVLGARI）代言人，昨日於IG分享這次赴巴黎工作，入住這個頂級珠寶品牌所開設的全新超級奢華飯店的照片。法國巴黎為全球時尚之都，寸土寸金，去年底精品龍頭LVMH集團旗下的寶格麗飯店及度假村座大手筆在市中心最優越的位置的喬治五世大街（Avenue George-V）開設品牌旗下第七間飯店。Lisa的照片盡覽包括巴黎鐵塔在內的城市美景。

巴黎寶格麗，和集團旗下所有的空間一樣，是由義大利建築事務所Antonio Citterio Patricia Viel精心打造，結合傳統設計與風格強烈的當代義大利建築，全數家具都由義大利製造，外觀則是由法國Valode & Pistre建築設計事務所打理，完美結合法義美學。位在精品店與奢華店林立的精華地段，頂層的公寓更規劃了可以360度欣賞巴黎天際線景致的600平方公尺私人空中花園，一晚要價逾百萬台幣。延續集團與三星級廚師Niko Romito的合作，巴黎飯店內的餐廳Il Ristorante也是由這位日前為杜拜寶格麗再度摘星的明星主廚掌理。