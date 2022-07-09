台北電影節／溫昇豪隨身帶「冰棒」 張孝全「豹」藏身

今日台北電影節，眾多男星都出席了晚間的頒獎典禮活動，並各自展現了紳士、斯文、個性、自性的個別風采。

入圍最佳男配角的高英軒頂著刺蝟般的髮型、黝黑膚色與帶有熱帶風格印花的西裝，搭配手上的伯爵（PIAGET）Polo岩石灰鏤空自動腕表，他不僅在稍後蔡亘晏接受聯訪時幫忙執持麥克風，大展暖男風範，絕佳狀態也讓他今晚以「咒」奪下最佳男配角殊榮。擔任伯爵風格大使的范少勳，以成套類似水墨畫風格的成套西裝搭配了運動鞋，大膽展現活力，不僅手上PIAGET Polo系列18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表價格破300萬，同時范少勳再戴上一對Treasures系列18K白金鑽石耳環，閃耀、非典型。

兩天前才在ig大曬精壯肌肉並表示「馬馬虎虎～還可以觀賞用吧」的溫昇豪，一日一身黑白二色十足正式，他手上配戴了寶格麗（BVLGARI）Octo Finissimo腕表與B.zero 1戒指吸睛，但最搶眼的確屬西裝領片上的Gelati珍珠母貝鑽石胸針，可愛、童趣、也呼應夏日主題，胸針訂價約12萬6,100元。