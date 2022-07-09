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台北電影節／朱芷瑩白禮服自帶仙氣 蔡淑臻黑西裝帥氣炸裂
台北電影節頒獎典禮甫於今日晚上舉辦，多家女星、演員紛紛出席此一盛會，並以身上造型的珠寶、華服，展現創意或個人魅力特色。其中以「咒」入圍本屆最佳女主角的蔡亘晏，選擇了PIAGET珠寶，尤其胸前的 Sunlight 系列18K白金鑽石墜鍊與手上的Rose系列18K白金鑽石戒指，以閃耀鑽石火光，展現強大氣場。
演出《少年吔》的張寗則以黑色禮服大秀美背與深V，她全身並搭配梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶包含Bouton d’or耳環、Perlée鑽石戒指、Perlée couleurs指間戒及Perlée couleurs variation戒指，總價近620萬元，其中最高單價更屬Cadenas白金鑽表單價上看466萬，是手表、也但更接近奢華手環，造型感強烈難以忽視；好久不見的蔡淑臻則擔任本屆頒獎嘉賓，一身寬大黑色西裝、內裡繫上黑色領帶的她帥氣炸裂，也讓耳畔的DeBeers鑽石耳環與手上多枚鑽戒，凸顯出閃耀火光。
金鐘戲后朱芷瑩則和男演員施名帥一同出席。擁有豐富舞台劇經驗的朱芷瑩，近年持續演出包含《俗女養成記2》、《火神的眼淚》等多部戲劇作品。今日她以一身白色禮服出席，展現清新氣息。她全身穿戴的海瑞溫斯頓（Harry Winston）的耳環與兩枚鑽戒總價近600萬。
其中最高單價則屬共鑲嵌17顆鑽石、總重約4.83克拉的水滴型切工鑽石戒指，單價上看約410萬。夢幻的白色小禮服讓人聯想到近日她與男友施名帥好事將近，也忍不住要為她獻上祝福，期盼鑽戒與白色盼隨她早日踏上紅毯、邁向幸福的下一站。
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