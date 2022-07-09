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台北電影節／朱芷瑩白禮服自帶仙氣 蔡淑臻黑西裝帥氣炸裂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
蔡淑臻擔任本屆頒獎嘉賓，一身寬大黑色西裝、內裡繫上黑色領帶帥氣炸裂，也讓耳畔的DeBeers鑽石耳環與手上多枚鑽戒，凸顯出閃耀火光。記者／沈昱嘉攝影
蔡淑臻擔任本屆頒獎嘉賓，一身寬大黑色西裝、內裡繫上黑色領帶帥氣炸裂，也讓耳畔的DeBeers鑽石耳環與手上多枚鑽戒，凸顯出閃耀火光。記者／沈昱嘉攝影

台北電影節頒獎典禮甫於今日晚上舉辦，多家女星、演員紛紛出席此一盛會，並以身上造型的珠寶、華服，展現創意或個人魅力特色。其中以「咒」入圍本屆最佳女主角的蔡亘晏，選擇了PIAGET珠寶，尤其胸前的 Sunlight 系列18K白金鑽石墜鍊與手上的Rose系列18K白金鑽石戒指，以閃耀鑽石火光，展現強大氣場。

演出《少年吔》的張寗則以黑色禮服大秀美背與深V，她全身並搭配梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶包含Bouton d’or耳環、Perlée鑽石戒指、Perlée couleurs指間戒及Perlée couleurs variation戒指，總價近620萬元，其中最高單價更屬Cadenas白金鑽表單價上看466萬，是手表、也但更接近奢華手環，造型感強烈難以忽視；好久不見的蔡淑臻則擔任本屆頒獎嘉賓，一身寬大黑色西裝、內裡繫上黑色領帶的她帥氣炸裂，也讓耳畔的DeBeers鑽石耳環與手上多枚鑽戒，凸顯出閃耀火光。

金鐘戲后朱芷瑩則和男演員施名帥一同出席。擁有豐富舞台劇經驗的朱芷瑩，近年持續演出包含《俗女養成記2》、《火神的眼淚》等多部戲劇作品。今日她以一身白色禮服出席，展現清新氣息。她全身穿戴的海瑞溫斯頓（Harry Winston）的耳環與兩枚鑽戒總價近600萬。

其中最高單價則屬共鑲嵌17顆鑽石、總重約4.83克拉的水滴型切工鑽石戒指，單價上看約410萬。夢幻的白色小禮服讓人聯想到近日她與男友施名帥好事將近，也忍不住要為她獻上祝福，期盼鑽戒與白色盼隨她早日踏上紅毯、邁向幸福的下一站。

張寗手上的Cadenas白金鑽表是手表、也但更接近奢華手環，造型感強烈難以忽視。圖 / 梵克雅寶提供（合成圖）
張寗手上的Cadenas白金鑽表是手表、也但更接近奢華手環，造型感強烈難以忽視。圖 / 梵克雅寶提供（合成圖）
朱芷瑩今日配戴的海瑞溫斯頓Diamond Loop三環鑽石耳環，共鑲嵌78顆圓形明亮式切工鑽石，總重約4.41克拉。圖 / 藝人提供、海瑞溫斯頓提供（合成圖）
朱芷瑩今日配戴的海瑞溫斯頓Diamond Loop三環鑽石耳環，共鑲嵌78顆圓形明亮式切工鑽石，總重約4.41克拉。圖 / 藝人提供、海瑞溫斯頓提供（合成圖）
張寗今晚出席台北電影節，並以黑色禮服搭配了梵克雅寶珠寶包含Bouton d’or耳環、Perlée鑽石戒指、Perlée couleurs指間戒及Perlée couleurs variation戒指，總價近620萬元。圖 / 梵克雅寶提供（合成圖）
張寗今晚出席台北電影節，並以黑色禮服搭配了梵克雅寶珠寶包含Bouton d’or耳環、Perlée鑽石戒指、Perlée couleurs指間戒及Perlée couleurs variation戒指，總價近620萬元。圖 / 梵克雅寶提供（合成圖）
朱芷瑩配戴的海瑞溫斯頓Diamond Loop三環鑽石鉑金耳環，共鑲嵌78顆圓形明亮式切工鑽石，總重約4.41克拉，約110萬。圖 / 海瑞溫斯頓提供
朱芷瑩配戴的海瑞溫斯頓Diamond Loop三環鑽石鉑金耳環，共鑲嵌78顆圓形明亮式切工鑽石，總重約4.41克拉，約110萬。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Traffic鑽石戒指，約57萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Traffic鑽石戒指，約57萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
金鐘戲后朱芷瑩今日配戴Harry Winston出席台北電影節，白色洋裝搭配珠寶，仙氣全開。圖 / 藝人提供
金鐘戲后朱芷瑩今日配戴Harry Winston出席台北電影節，白色洋裝搭配珠寶，仙氣全開。圖 / 藝人提供
以「咒」入圍本屆最佳女主角的蔡亘晏，選擇以全身PIAGET珠寶造型，展現優雅氣質。記者／沈昱嘉攝影
以「咒」入圍本屆最佳女主角的蔡亘晏，選擇以全身PIAGET珠寶造型，展現優雅氣質。記者／沈昱嘉攝影
以「咒」入圍本屆最佳女主角的蔡亘晏，選擇PIAGET珠寶造型，尤其手上的PIAGET Rose系列18K白金鑽石戒指更具有宛如玫瑰花般的美艷輪廓，訂價54萬5,000元。圖 / PIAGET提供
以「咒」入圍本屆最佳女主角的蔡亘晏，選擇PIAGET珠寶造型，尤其手上的PIAGET Rose系列18K白金鑽石戒指更具有宛如玫瑰花般的美艷輪廓，訂價54萬5,000元。圖 / PIAGET提供

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