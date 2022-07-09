瞄準夏啤酒商機Asahi、臺虎精釀、海尼根新品連發上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

隨著正式邁入夏季，台灣、日本、荷蘭等多國啤酒品牌無不推出跨界聯名、新口味、限量或開設全新店點，瞄準龐大的夏日氣泡與麥香商機。

臺虎精釀推出9.99系新品「哈哈哈哈哈密瓜（Hami Melon Hooch）」，除了帶有哈密瓜為主調，另有蘋果、芒果等綜合果香，尾韻並伴隨淡雅花香氣，品牌並喊出「哈味解腦霧」的趣味主張，要讓近期因疫情緊繃的心情，透過味蕾帶來歡快情緒，已由即日起在7-Eleven、Jason's market、誠品知味市集、city’super與微風超市上市，單罐建議售價99元起。

掌門精釀則在日前「插旗」華山文創園區，開設了鄰近西二館、忠孝東路上的華山文創店。店內隨時準備了16款精釀風味，涵蓋輕鬆易飲的入門款，也有風格強烈的IPA，其中「有點烏龍有點紅」茶啤酒則是以台東鹿野「紅烏龍合作社」的紅烏龍茶葉釀製，是目前全台獨家。室內空間除保留原有樑柱、並加以簡約的工業風，平日由下午四點即開始營業、周末五、六、日則由早上11點開始，皆至晚上11點結束。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自日本的Asahi朝日啤酒則以「SENSE TOKYO感知東京」為主題，推出SUPER DRY 2022朝日迎春限量版包裝，並結合特別開發的AR影片。以東京赤坂的創意高級餐廳TAKAZAWA、東京澀谷大樓中的黑膠酒吧Record bar Analog Tokyo、設計師森永邦彥創立的ANREALAGE、六本木之丘...加上Asahi SUPER DRY強調俐落爽快的「辛口」（KARAKUCHI）口感，構建想像中的「東京印象」。品牌並推出限期周邊活動，凡加入品牌LINE會員（Asahi朝日啤酒https://lin.ee/QcLJ44n）再登錄購買ASAHI SUPER DRY的發票，有機會抽中東京來回機票、限定版禮盒、整箱限定版啤酒等各種好禮，活動已從即日起開始、直至2022年8月31日為止。

海尼根則與本地知名手搖飲品牌「不要對我尖叫」合作，從即日起至8月3日為止，與「不要對我尖叫」共同推出2款夏季限定茶特調：「荔枝玫瑰鹽俏皮」及「蜂蜜調皮」；前者具有荔枝的甜感與玫瑰鹽、後者則帶來滿滿的蜂蜜香氣，兩款都有著無酒精的優勢，但又可享受氣泡感與麥香。即日起，首次加入且綁定「尖叫俱樂部Line@會員」，凡購買不要對我尖叫「海尼根0.0零酒精特調系列」，還可享有30元現折折扣，不止無酒精降低對身體的負擔，也為大量飲用手搖飲的夏日，帶來荷包友善的輕優惠。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。 海尼根與本地知名手搖飲品牌「不要對我尖叫」合作，從即日起至8月3日為止，與「不要對我尖叫」共同推出2款無酒精的夏季限定茶特調：「荔枝玫瑰鹽俏皮」及「蜂蜜調皮」。圖 / 海尼根提供 店內隨時準備了16款精釀風味其中「有點烏龍有點紅」茶啤酒則是以台東鹿野「紅烏龍合作社」的紅烏龍茶葉釀製，是目前全台獨家。圖 / 掌門精釀提供。提醒您：未成年請勿飲酒、禁止酒駕 臺虎精釀並喊出「哈味解腦霧」的趣味主張，要讓近期因疫情緊繃的心情，透過味蕾帶來歡快情緒，單罐建議售價99元起。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：未成年請勿飲酒、禁止酒駕 Asahi朝日啤酒以「SENSE TOKYO感知東京」為主題，推出SUPER DRY 2022朝日迎春限量版包裝，並結合特別開發的AR影片。以