七夕情人節將至！YSL帶領極速追愛 絲絨唇膏換新包裝
七夕情人節將至，還在想著要送給另一半、或表白對象什麼禮物嗎？向來給人性感、火熱形象的YSL，在七夕推出「極速追愛」限量系列，要點燃情侶心中的愛火，並能夠熊熊燃燒啊！
YSL最熱賣的奢華緞面絲絨唇膏，被暱稱為小金條，有著絲絨光質感，保濕又滑順，很適合乾唇使用，七夕推出極速追愛包裝，換上高調的紅色皮革外套包裝，限定版分別為#21冷調莓果色、#1966經典罌粟紅，也是絕對不會出錯的顏色。
7月9～11日推出極速追愛禮盒，在專櫃與官網限時販售，禮盒以皮革包覆，兩款禮盒包括有熱賣唇膏，搭配自由不羈香水禮盒組，贈送立體YSL LOGO精緻皮革香水收藏盒。
7月12日起，在百貨、官網單筆消費滿5千元，送極速追愛禮盒包裝滿額入禮盒，加贈時尚皮革隨身鏡；單筆消費滿1萬含自由不羈香水指定品項，享限量極速追愛收納展示禮盒滿額入禮盒。在百貨專櫃消費任兩支唇膏，送極速追愛迷你提袋包裝。
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