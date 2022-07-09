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衛武營花露露童玩節強勢回歸 親子可趁暑假暢玩藝術

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「2022花露露的童樂節」，精彩戶外大遊行讓民眾目不暇給。記者劉學聖／攝影
「2022花露露的童樂節」，精彩戶外大遊行讓民眾目不暇給。記者劉學聖／攝影

疫情2年無法舉辦的「花露露的童樂節」，今年暑假歡樂回歸，今天起連續三個周末在衛武營登場，除有5檔廳院節目，還有戶外大遊行、迷你足球、親子工作坊與小老闆市集等活動，整個衛武營宛如變身為遊樂園，親子可趁暑假暢玩藝術。

今天開幕的「花露露童玩節」，以戶外大遊行打頭陣，參加的親子跟著「花露露」玩偶及多位馬戲藝術家穿梭在衛武營區，來一場「超現實夢遊」，好像融入歡樂的童話世界，大小朋友都玩得不亦樂乎。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，前年「花露露童玩節」因疫情縮小規畫，去年復辦時又因疫情臨陣改成線上舉行，今年暑假終於回歸。

他說，衛武營自2019年推動文化平權理念，與富邦文教基金會協助視障、聽障朋友接觸文化藝術的理念不謀而合，雙方長期合作，盼打響花露露童玩節品牌。

今年童玩節活動「立體化」，除親子工作坊外，還有音樂、偶戲、舞蹈、物件劇場、集章、足球、繪本說故事等活動，其中新改版的「小老闆市集」，更讓小朋友友從小就能學習推銷自己的東西，長達3周時間，天天可以大玩特玩。

富邦文教基金會總幹事冷彬說，藝術文化不是有錢有銷才能走進的殿堂，而是大家生活的日常，去年因疫情，大家無法實際看到的「花露露」，今年能在國際級藝文中心現蹤，是最美好的一件事。

高雄衛武營國家藝術中心「2022花露露的童樂節」，有許多熱鬧的親子戶外大型活動。記者劉學聖／攝影
高雄衛武營國家藝術中心「2022花露露的童樂節」，有許多熱鬧的親子戶外大型活動。記者劉學聖／攝影
「2022花露露的童樂節」，戶外大遊行讓民眾目不暇給，許多親子一起同樂。記者劉學聖／攝影
「2022花露露的童樂節」，戶外大遊行讓民眾目不暇給，許多親子一起同樂。記者劉學聖／攝影
高雄衛武營國家藝術中心推出「2022花露露的童樂節」，熱鬧的親子戶外大遊行讓許多親子玩得十分過癮，還不時請小朋友一起上台互動。記者劉學聖／攝影
高雄衛武營國家藝術中心推出「2022花露露的童樂節」，熱鬧的親子戶外大遊行讓許多親子玩得十分過癮，還不時請小朋友一起上台互動。記者劉學聖／攝影
「2022花露露的童樂節」，精彩戶外大遊行讓民眾目不暇給。記者劉學聖／攝影
「2022花露露的童樂節」，精彩戶外大遊行讓民眾目不暇給。記者劉學聖／攝影

衛武營 疫情 親子

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