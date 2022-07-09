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貝克漢變身粗獷「遊俠」 TUDOR上手化身山林間的費洛蒙
永遠的足球男神貝克漢（David Beckham），即便離開體壇後，仍以迷人的笑容、金髮與穿著品味成為流量與目光焦點。平常多數以西裝展示傑出品味的貝克漢，昨日則為他代言的帝舵（TUDOR）表難得展現粗獷風格，透過一件粗織毛料軍綠色翻領外套、濃眉與鬍渣，宛如山林間行走的費洛蒙！
由於始終保持健美身形，貝克漢的西裝品味始終成為男士的經典教材，無論是日前他出席觀看網布頓網球公開賽時，以咖啡色劍領雙排扣搭配白色長褲展現semi-casual的休閒感，或是他日前與家族出遊、登上威尼斯Simplon-Orient-Express豪華列車時，仍穿上白西裝、黑色領結，展現出晚宴、紅毯般的高規格隆重感。
本次應帝舵（TUDOR）之邀在instagram發表的宣傳視覺，貝克漢（David Beckham）則似依循英國皇家的狩獵傳統，變身「山林系」遊俠。原來他手上配戴最新的帝舵（TUDOR）Ranger遊俠型腕表，正是為了紀念英國北格陵蘭考察隊成立70周年推出的紀念之作。
39毫米的精鋼表款，是為紀念英國北格陵蘭考察隊隊員當時配戴的Oyster Prince腕表。唯新一代的Ranger則運用了品牌自製MT 5402機芯，雖然六點鐘方向標示著RANGER字樣，但MT 5402確實具備瑞士天文台認證（COSC），同時表面、指針、時標都塗覆以Super-LumiNova® 夜光塗層。Ranger腕表歷史可溯源至1929年，並在1943、1965、1969與1973年都有不同演進。如今第五代的Ranger腕表將具備提花表帶、精鋼鍊帶與合成表帶三種選擇，訂價自86,500元至96,500元不等。
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