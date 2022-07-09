貝克漢變身粗獷「遊俠」 TUDOR上手化身山林間的費洛蒙

永遠的足球男神貝克漢（David Beckham），即便離開體壇後，仍以迷人的笑容、金髮與穿著品味成為流量與目光焦點。平常多數以西裝展示傑出品味的貝克漢，昨日則為他代言的帝舵（TUDOR）表難得展現粗獷風格，透過一件粗織毛料軍綠色翻領外套、濃眉與鬍渣，宛如山林間行走的費洛蒙！

由於始終保持健美身形，貝克漢的西裝品味始終成為男士的經典教材，無論是日前他出席觀看網布頓網球公開賽時，以咖啡色劍領雙排扣搭配白色長褲展現semi-casual的休閒感，或是他日前與家族出遊、登上威尼斯Simplon-Orient-Express豪華列車時，仍穿上白西裝、黑色領結，展現出晚宴、紅毯般的高規格隆重感。

本次應帝舵（TUDOR）之邀在instagram發表的宣傳視覺，貝克漢（David Beckham）則似依循英國皇家的狩獵傳統，變身「山林系」遊俠。原來他手上配戴最新的帝舵（TUDOR）Ranger遊俠型腕表，正是為了紀念英國北格陵蘭考察隊成立70周年推出的紀念之作。