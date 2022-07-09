買父親節蛋糕、送好友分享券！星巴克父親禮早鳥開賣

父親節送蛋糕，是能最簡單完成的心意。今年不外減糖減甜的生巧克力、大人味勝出，為了滿足爸爸們無法出國的遺憾，也有以「旅程」為題的創意款。

神旺大飯店普諾麵包坊以當令盛產的香蕉為基調，推出忠孝本館限定的父親節蛋糕「夏木香頌」。主廚以無麩質的在地水磨蓬萊米粉、取代麵粉打造口感輕盈鬆軟的巧克力米蛋糕，再層疊夾入香蕉奶餡與百香芒果奶餡，裹入牛奶巧克力慕斯，層次豐富鮮明；外觀則是大樹木輪造型，妝點以巧克力馬卡龍與糖漬栗子，一如父親簡約、樸實且溫暖的守護。

另有熱賣招牌商品「頂級生巧克力蛋糕」，以70%比利時頂級苦甜巧克力添加適量白蘭地與波美糖水製成的酒糖，為蛋糕增添淡雅酒香。7月31日前預購，可享88折優惠。

台中日月千禧酒店點心坊主廚蘇育民則設計童趣十足的６吋「旅程」父親節蛋糕，搭配復古黑巧克力車、跑道、限速88的指標，喚起爸爸的童年回憶，以及旅行記憶。口味為巧克力黑戚風蛋糕、搭配乳酪慕斯、森林莓果蘋果餡，7月24日前訂購可享早鳥9折。

星巴克今年有多款「大人味」的選擇。像是夏季限定的「6吋芒果布蕾夏洛特蛋糕」，可與爸爸一起品嘗季節的香甜；｢栗子布蕾焦糖蛋糕｣的栗子塊與上方滿滿的栗子泥和栗子奶油，呼應了即將入秋的氛圍；還有酒漬櫻桃丁融合苦甜巧克力和香甜鮮奶油的「5吋黑森林蛋糕」，感受微醺的大人滋味。