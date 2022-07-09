太陽再大也不怕！3大夏日限定消暑活動出爐

天氣愈來愈熱，除了吃冰吹冷氣消暑外，是不是也迫不及待想跳入水裡享受沁涼？Klook整理3大獨特消暑活動，包括今年重量級回歸的宜蘭國際童玩藝術節、暑期限定的各家水樂園，還有不必下水也能消暑的海生館。

消暑活動之一，推薦睽違兩年重新登場的宜蘭國際童玩藝術節，即日起至8月14日在冬山河親水公園登場，除了首度推出親子探索劇場《藝想保衛隊—恐龍重生》，也新增多款以「時空探索」概念打造的消暑戲水設施，包括SPA雷達站、UFO飆速滑道、星球探索平台等。

除了白天盡情玩水，夜晚則可欣賞高空立體燈光水舞秀，從早到晚都能感受全新水漾魅力，單人票價250元起、兒童票100元起。

消暑活動之二，是全台3大主題樂園祭出的「水樂園」。包括園內擁有多項驚險滑道設施的六福村水樂園，不僅有全台唯一雙拼式的急速戲水滑道，全程封閉極速下衝，體驗未知中的驚奇感，還有能在炎夏中，從6度C冰凍滑道上俯衝直下，享受從腳直竄腦門瞬間急凍的快感。

台中麗寶樂園馬拉灣戲水，也是許多人夏日必玩的行程之一，馬拉灣有多達10多項的水上設施，還有全東南亞第一座可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，或者選擇躺在「漂漂河」上緩慢漂行。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村水樂園」也全面開放了，全台最長600秒6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」、可與親朋好友瘋狂打水戰的「大船塢」、全台唯一水上極速自由落體「尖叫無底洞」，體驗全程10秒從3層樓的高度垂直下滑，是愛熱血刺激活動的消費者千萬不能錯過的夏日行程。即日起到7月14日在Klook預訂還可享獨家平日票3折。