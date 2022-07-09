快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太陽再大也不怕！3大夏日限定消暑活動出爐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
劍湖山世界水樂園內全台最長600秒、6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」。圖／Klook提供
劍湖山世界水樂園內全台最長600秒、6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」。圖／Klook提供

天氣愈來愈熱，除了吃冰吹冷氣消暑外，是不是也迫不及待想跳入水裡享受沁涼？Klook整理3大獨特消暑活動，包括今年重量級回歸的宜蘭國際童玩藝術節、暑期限定的各家水樂園，還有不必下水也能消暑的海生館。

消暑活動之一，推薦睽違兩年重新登場的宜蘭國際童玩藝術節，即日起至8月14日在冬山河親水公園登場，除了首度推出親子探索劇場《藝想保衛隊—恐龍重生》，也新增多款以「時空探索」概念打造的消暑戲水設施，包括SPA雷達站、UFO飆速滑道、星球探索平台等。

除了白天盡情玩水，夜晚則可欣賞高空立體燈光水舞秀，從早到晚都能感受全新水漾魅力，單人票價250元起、兒童票100元起。

消暑活動之二，是全台3大主題樂園祭出的「水樂園」。包括園內擁有多項驚險滑道設施的六福村水樂園，不僅有全台唯一雙拼式的急速戲水滑道，全程封閉極速下衝，體驗未知中的驚奇感，還有能在炎夏中，從6度C冰凍滑道上俯衝直下，享受從腳直竄腦門瞬間急凍的快感。

台中麗寶樂園馬拉灣戲水，也是許多人夏日必玩的行程之一，馬拉灣有多達10多項的水上設施，還有全東南亞第一座可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，或者選擇躺在「漂漂河」上緩慢漂行。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村水樂園」也全面開放了，全台最長600秒6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」、可與親朋好友瘋狂打水戰的「大船塢」、全台唯一水上極速自由落體「尖叫無底洞」，體驗全程10秒從3層樓的高度垂直下滑，是愛熱血刺激活動的消費者千萬不能錯過的夏日行程。即日起到7月14日在Klook預訂還可享獨家平日票3折。

消暑活動未必得下水，屏東海生館今年7月起推出全新互動體驗「魟魚飛行日誌」，結合大洋池打造虛實整合的沉浸式投影，讓觀者恍如秒入海底世界，感受巨大魟魚在身邊悠遊圍繞，以及四周都被海洋包圍的療癒感；或是到海生館的極地水域區，急凍快感也很消暑。

六福村水樂園從6度C冰凍滑道上俯衝直下，享受從腳直竄腦門瞬間急凍的快感。圖／Klook提供
六福村水樂園從6度C冰凍滑道上俯衝直下，享受從腳直竄腦門瞬間急凍的快感。圖／Klook提供
屏東海生館結合大洋池全新打造虛實整合的環繞沉浸式投影以及生態互動解說。圖／Klook提供
屏東海生館結合大洋池全新打造虛實整合的環繞沉浸式投影以及生態互動解說。圖／Klook提供
宜蘭國際童玩藝術節引進國內首見夜間高空立體燈光水舞秀，以及國內外專業團隊演出等豐富內容，從早到晚都能感受全新水漾魅力。圖／Klook提供
宜蘭國際童玩藝術節引進國內首見夜間高空立體燈光水舞秀，以及國內外專業團隊演出等豐富內容，從早到晚都能感受全新水漾魅力。圖／Klook提供
麗寶樂園園內有多達10幾項水上設施，可享受夏日沁涼快感。圖／Klook提供
麗寶樂園園內有多達10幾項水上設施，可享受夏日沁涼快感。圖／Klook提供

延伸閱讀

劍湖山水樂園開幕限時優惠269 古坑鄉民日2天免費

劍湖山水樂園開幕限時優惠269 古坑鄉民日2天免費

暑假戲水好去處 竹崎公園兒童戲水區、故宮南院飛白泉

暑假戲水好去處 竹崎公園兒童戲水區、故宮南院飛白泉

相關新聞

太陽再大也不怕！3大夏日限定消暑活動出爐

天氣愈來愈熱，除了吃冰吹冷氣消暑外，是不是也迫不及待想跳入水裡享受沁涼？Klook整理3大獨特消暑活動，包括今年重量級回...

捏出肥肚肚 六福水樂園只要299！「鮪魚日」重磅回歸

你有小肥肚嗎？有肚肚就可享優惠！六福水樂園歡慶10周年，首波推出最受歡迎的「鮪魚日」重磅回歸，小腹只要能捏出肚肉就符合「...

國旅大進補！入住將捷金鬱金香酒店 加倍再送1300元

「悠遊國旅」補助將於7月15日上路，位於新北淡水區的將捷金鬱金香酒店加碼祭出住宿優惠，凡使用國旅補助入住「夏饗-全包式住...

買父親節蛋糕、送好友分享券！星巴克父親禮早鳥開賣

父親節送蛋糕，是能最簡單完成的心意。今年不外減糖減甜的生巧克力、大人味勝出，為了滿足爸爸們無法出國的遺憾，也有以「旅程」...

國旅補助1,300 加倍再送2,600！寒舍艾麗搶進暑假檔

搶攻7月15日起的國旅補助商機，寒舍艾麗酒店除了自由行住宿可享最高折抵1,300元，7月15日至8月31日加碼再推出「艾...

有.設計uDesign 8歲生日慶 消費送5,000元購物金

有.設計uDesign平台歡慶8歲生日慶，對有.設計uDesign來說，8不僅僅只是數字，也代表著無限∞，因此特別規畫3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。