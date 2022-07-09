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捏出肥肚肚 六福水樂園只要299！「鮪魚日」重磅回歸

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福水樂園今年歡慶10周年，首波推出最受歡迎的「鮪魚日」重磅回歸，小腹只要能捏出肚肉就符合「鮪魚肚」條件，立即享299元購入全日票優惠。圖／六福村提供
六福水樂園今年歡慶10周年，首波推出最受歡迎的「鮪魚日」重磅回歸，小腹只要能捏出肚肉就符合「鮪魚肚」條件，立即享299元購入全日票優惠。圖／六福村提供

你有小肥肚嗎？有肚肚就可享優惠！六福水樂園歡慶10周年，首波推出最受歡迎的「鮪魚日」重磅回歸，小腹只要能捏出肚肉就符合「鮪魚肚」條件，立即享299元購入全日票優惠。此外，也將陸續推出不同的主題趴，例如親子日、比基尼日、猛男日等，配合不同主題，泳客穿著指定裝扮或備妥相關身分證明，也能享受優惠。

六福村2019年首度在臉書粉絲頁公布這項前所未有的優惠後，立刻掀起話題，吸引大批粉絲按讚轉發，還有上萬留言熱烈討論、標記親朋好友。活動推出後，泳客們也一改過往害羞的態度，非常努力秀出可以省錢又驕傲的鮪魚肚，讓園區變得超歡樂。今年為歡慶10周年，除了鮪魚肚，姓名中有「鮪魚」諧音的朋友也能同享299元優惠，優惠只到8月7日。

六福村也與KLOOK與KKDAY兩大旅遊購票網站強強聯手，推出平日限定北/中部出發直達六福村的專屬共乘接駁車，每人來回最低500元，單趟車程約一小時，是便利又划算的選擇，但記得要提前兩天預約。

想要玩兩天一夜，也有「2022關西六福莊Cool瘋樂園」暑假住房專案，3人9,900元起+10%，憑三劑小黃卡平日入住還可折抵房價1,300元。包括入住剛果原野房、翌日享用美味豐盛早餐，以及水陸樂園兩日無限進出樂園手環。

相關資訊可查六福村官網：http://www.leofoo.com.tw/village/

六福村官方線上購票：https://leofoo.ticketeasy.com.tw/

FB粉絲專頁：http://www.facebook.com/leofoovillage

水樂園消暑開玩。圖／六福村提供
水樂園消暑開玩。圖／六福村提供
暑假住關西六福莊，可享國旅補助、暢遊水陸雙樂園。圖／六福村提供
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六福村 早餐 比基尼

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