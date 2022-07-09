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「Gaggenau工藝美學展」快閃台中市役所 解密品牌經典

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Gaggenau頂級400系列頂級冰箱俐落地隱身在牆面中，內外全金屬材質，讓食材更容易保鮮。圖／Gaggenau提供
Gaggenau頂級400系列頂級冰箱俐落地隱身在牆面中，內外全金屬材質，讓食材更容易保鮮。圖／Gaggenau提供

看準中部豪宅需求，也為了呈現經典與創新的交錯對話，全球豪邸指定品牌德國頂級廚電Gaggenau首度快閃中台灣，於擁有逾百年歷史、興建於西元1911年日治時期的「台中市役所」舉辦「Gaggenau工藝美學展」，將品牌全新搭載Home Connect智慧聯網功能的全系列作品，以沈浸式的生活體驗氛圍，讓消費者感受新時代智慧廚房的頂級體驗。

Gaggenau工藝美學展這次以「傳承與創新的對白」為主軸，一走進展館，一段來自德國黑森林的影片帶領民眾瞬間回到339年前那個生產鐵釘的鑄鐵工坊，旁邊展示的90公分寬經典烤箱（EB 333），則誕生於1986年，至今堅持以手工打造，產量珍稀，加上頂級且特殊的搪瓷琺瑯材質及可靠的性能，是熱愛烘焙烹飪玩家的夢幻逸品。

再走進台中市役所主廳堂中，Gaggenau以現代社交廚房為概念分別打造400與200系列2套截然不同風格美學的廚房場景，頂級400系列的不銹鋼工藝美學，將冰箱、酒櫃、烤箱、蒸烤爐與咖啡機恰如其分地融入在空間中，而中島上以檯面升降式排油煙機、全區式感應爐與鐵板燒搭配，打造媲美專業廚房的烹調區。而在200系列展間則以搶眼的漂浮中島設計，安裝了200系列內嵌排油煙機智慧感應爐，展現另一種時尚都會居家風格。

為彰顯近乎苛求的工藝之美，Gaggenau也首度將400系列烤箱解構，8層玻璃、不鏽鋼金屬構件各司其職，將485度的高溫隔絕在腔體內部；烤箱內壁完美燒製的經典藍色搪瓷琺瑯，其配方仍為品牌鮮為人知的最高機密。

而今年，產品功能近乎完美的Gaggenau，也透過Home Connect智慧聯網服務無縫整合，讓經典廚電注入了更多互動性、功能性與安全性，透過行動裝置、Google Nest系列智慧音箱，就能更輕鬆進行各種操作，包括遠端遙控、調整模式、選擇食譜配方等，讓傳統工藝與現代科技有了最完美的結合。、

另外，本次活動中Gaggenau也攜手米其林二星餐廳JL Studio的主廚Jimmy林恬耀，除了以德國黑森林中的土壤、植被等元素為發想，設計了3道視覺與味覺都充滿驚喜的料理之外，Jimmy也分享他最欣賞的就是Gaggenau廚房家電美學設計與烹調功率完美兼容，在家也能打造有如專業廚房的烹煮體驗。

米其林二星級主廚Jimmy Lin以德國黑森林為發想，為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
米其林二星級主廚Jimmy Lin以德國黑森林為發想，為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
全區感應爐內建多種智慧調控功能，搭配感應器可細緻調整烹煮溫度。記者黃筱晴／攝影
全區感應爐內建多種智慧調控功能，搭配感應器可細緻調整烹煮溫度。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau頂級400系列以檯面升降式排油煙機、全區式感應爐與鐵板燒搭配，打造媲美專業廚房的烹調區。圖／Gaggenau提供
Gaggenau頂級400系列以檯面升降式排油煙機、全區式感應爐與鐵板燒搭配，打造媲美專業廚房的烹調區。圖／Gaggenau提供
烤箱、蒸烤爐與咖啡機有如精心選掛在牆上的藝術畫作。記者黃筱晴／攝影
烤箱、蒸烤爐與咖啡機有如精心選掛在牆上的藝術畫作。記者黃筱晴／攝影
主廚Jimmy林恬耀大力讚賞的內嵌排油煙機，內有空氣濾淨功能，即使煎魚後廚房也不會有異味。記者黃筱晴／攝影
主廚Jimmy林恬耀大力讚賞的內嵌排油煙機，內有空氣濾淨功能，即使煎魚後廚房也不會有異味。記者黃筱晴／攝影
90公分寬經典烤箱EB 333，推出30多年仍堅持以手工打造，產量珍稀。記者黃筱晴／攝影
90公分寬經典烤箱EB 333，推出30多年仍堅持以手工打造，產量珍稀。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau首度將400系列烤箱解構，拆解8層玻璃、不鏽鋼金屬構件的設計用心。圖／Gaggenau提供
Gaggenau首度將400系列烤箱解構，拆解8層玻璃、不鏽鋼金屬構件的設計用心。圖／Gaggenau提供
漂浮中島中安裝Gaggenau 200系列的內嵌排油煙機智慧感應爐，展現Gaggenau的設計多樣性。圖／Gaggenau提供
漂浮中島中安裝Gaggenau 200系列的內嵌排油煙機智慧感應爐，展現Gaggenau的設計多樣性。圖／Gaggenau提供
米其林二星級主廚Jimmy Lin以德國黑森林為發想，為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
米其林二星級主廚Jimmy Lin以德國黑森林為發想，為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
特殊的檯面升降式排油煙機，一鍵快速升降，還內建燈光為料理出的美食增色。記者黃筱晴／攝影
特殊的檯面升降式排油煙機，一鍵快速升降，還內建燈光為料理出的美食增色。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau透過Home Connect智慧聯網服務無縫整合，提升了廚電的互動性、功能性與安全性。圖／Gaggenau提供
Gaggenau透過Home Connect智慧聯網服務無縫整合，提升了廚電的互動性、功能性與安全性。圖／Gaggenau提供
米其林二星級主廚Jimmy Lin以德國黑森林為發想，為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
米其林二星級主廚Jimmy Lin以德國黑森林為發想，為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau首度快閃中台灣，以「傳承與創新的對白」為主軸，於台中市役所舉辦「Gaggenau工藝美學展」。圖／Gaggenau提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
Gaggenau首度快閃中台灣，以「傳承與創新的對白」為主軸，於台中市役所舉辦「Gaggenau工藝美學展」。圖／Gaggenau提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
Gaggenau二度攜手米其林二星級主廚Jimmy Lin為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau二度攜手米其林二星級主廚Jimmy Lin為展覽帶來廚藝饗宴。記者黃筱晴／攝影
展覽入口呈現Gaggenau起源於黑森林鑄鐵工廠的源起。圖／Gaggenau提供
展覽入口呈現Gaggenau起源於黑森林鑄鐵工廠的源起。圖／Gaggenau提供

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