「Gaggenau工藝美學展」快閃台中市役所 解密品牌經典

看準中部豪宅需求，也為了呈現經典與創新的交錯對話，全球豪邸指定品牌德國頂級廚電Gaggenau首度快閃中台灣，於擁有逾百年歷史、興建於西元1911年日治時期的「台中市役所」舉辦「Gaggenau工藝美學展」，將品牌全新搭載Home Connect智慧聯網功能的全系列作品，以沈浸式的生活體驗氛圍，讓消費者感受新時代智慧廚房的頂級體驗。

Gaggenau工藝美學展這次以「傳承與創新的對白」為主軸，一走進展館，一段來自德國黑森林的影片帶領民眾瞬間回到339年前那個生產鐵釘的鑄鐵工坊，旁邊展示的90公分寬經典烤箱（EB 333），則誕生於1986年，至今堅持以手工打造，產量珍稀，加上頂級且特殊的搪瓷琺瑯材質及可靠的性能，是熱愛烘焙烹飪玩家的夢幻逸品。

再走進台中市役所主廳堂中，Gaggenau以現代社交廚房為概念分別打造400與200系列2套截然不同風格美學的廚房場景，頂級400系列的不銹鋼工藝美學，將冰箱、酒櫃、烤箱、蒸烤爐與咖啡機恰如其分地融入在空間中，而中島上以檯面升降式排油煙機、全區式感應爐與鐵板燒搭配，打造媲美專業廚房的烹調區。而在200系列展間則以搶眼的漂浮中島設計，安裝了200系列內嵌排油煙機智慧感應爐，展現另一種時尚都會居家風格。

為彰顯近乎苛求的工藝之美，Gaggenau也首度將400系列烤箱解構，8層玻璃、不鏽鋼金屬構件各司其職，將485度的高溫隔絕在腔體內部；烤箱內壁完美燒製的經典藍色搪瓷琺瑯，其配方仍為品牌鮮為人知的最高機密。

而今年，產品功能近乎完美的Gaggenau，也透過Home Connect智慧聯網服務無縫整合，讓經典廚電注入了更多互動性、功能性與安全性，透過行動裝置、Google Nest系列智慧音箱，就能更輕鬆進行各種操作，包括遠端遙控、調整模式、選擇食譜配方等，讓傳統工藝與現代科技有了最完美的結合。、