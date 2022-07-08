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免費送泰式奶茶！泰式料理「帕泰家」首度插旗台南

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
為慶祝新店開幕，帕泰家針對官方line好友，免費贈送手標泰式奶茶。圖／豆府提供
為慶祝新店開幕，帕泰家針對官方line好友，免費贈送手標泰式奶茶。圖／豆府提供

繼今年4月進駐新竹新竹Big City遠東巨城購物中心之後，豆府集團旗下的泰式料理「帕泰家」，自即日起正式進南台灣，插旗台南南紡購物中心。為慶祝新店開幕，共計送出1,000杯泰式奶茶，另外只要2人同行用餐，還可獲得「涼拌金沙青木瓜」、「酸辣涼拌炭烤豬肉」雙料理兌換券。

主打泰國國民美食的帕泰家，自2018年起已連續5年獲得泰國米其林必比登推薦，並於2021年8月正式來台。店內提供有泰式炒河粉、冬蔭功海鮮湯、涼拌青木瓜等泰國代表性的美食，還有源自泰國傳統小吃的帕泰家甘藍手捲，或是椰子冰淇淋等選擇。其中招牌的「泰式炒河粉」，標榜使用18種辛香料製成的秘製醬汁為靈魂，搭配河粉與精選食材翻炒，有著酸辣鹹香的滋味。

為慶祝新店開幕，即日起至7月31日期間，凡加入帕泰家官方line好友，就贈送「手標泰式奶茶」1杯，送完為止。另外針對台南南紡店，活動期間內，2人同行用餐，憑粉絲團活動截圖，就贈送「涼拌金沙青木瓜」、「酸辣涼拌炭烤豬肉」雙料理料理兌換券，讓民眾可以輕鬆享受泰式料理。

帕泰家首度南下，插旗台南南紡購物中心。圖／豆府提供
帕泰家首度南下，插旗台南南紡購物中心。圖／豆府提供

泰國 新竹

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