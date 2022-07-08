快訊

板凳清空！「踩手」成導火線 胡智為故意觸身球引爆獅猿衝突

原本想做炸彈行兇 槍殺安倍晉三兇嫌：發現做不到才改製槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪莉詠柯蒂亞戴上億黃鑽亮相 香奈兒巴黎展1932珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供

今年是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作出《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列的90週年，香奈兒珠寶創意工作室承襲其中前衛概念與自由的精神，推出《1932》一系列共77件頂級珠寶作品，向香奈兒女士畢生首次、也是唯一一次的珠寶創作致敬，創作出全新故事篇章。

全系列珠寶於5月底已於台灣全球首度曝光，今隨高級訂製服周移師巴黎展出。除了這次除了加入工坊最新完成的三件作品，也於7月1日舉辦全球晚宴。品牌大使、法國影后瑪莉詠·柯蒂亞（Marion Cotillard）更配戴了價值逾1.3億元台幣的Soleil 19 Août黃鑽項鍊與Comète Infinie戒指出席。

以香奈兒女士18月19日生日為名的Soleil 19 Août黃鑽項鍊，結合白K與黃K雙色金及白鑽與黃鑽展現光芒四射的太陽圖騰，中央重達22.10克拉的FVY IF等級枕型切割黃鑽象徵太陽，香奈兒珠寶創意工作室設計總監 Patrice Leguéreau則以長短高低交錯的幾何線條構成四射光芒，並秉持香奈兒女士原創的精神，將主鑽設計成可拆卸、轉換為戒指或胸針配戴，讓自由運用珠寶的主權回歸到女性身上。

同樣以枕型切割黃鑽為主鑽的Comète Infinie戒指，指節戒細心以鍊節連接星星戒環，環繞手指的螺旋結構，展現《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列中最廣為人知的圖騰符碼：不對稱五芒星角。

7月巴黎《1932》頂級珠寶展新品之一Comète Constellation項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，共鑲嵌兩顆各約10.08克拉D FL Type IIa枕形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
7月巴黎《1932》頂級珠寶展新品之一Comète Constellation項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，共鑲嵌兩顆各約10.08克拉D FL Type IIa枕形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
7月巴黎《1932》頂級珠寶展新品之一Comète Opale胸針，18K白金鑲嵌鑽石及34.84克拉凸圓形切割蛋白石，價格店洽。圖／香奈兒提供
7月巴黎《1932》頂級珠寶展新品之一Comète Opale胸針，18K白金鑲嵌鑽石及34.84克拉凸圓形切割蛋白石，價格店洽。圖／香奈兒提供
瑪莉詠配戴的Soleil 19 Août項鍊，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及黃鑽，主鑽為約22.10克拉FVY IF枕型切割黃鑽，鑲嵌黃鑽的太陽圖騰也可作為戒指或胸針配戴，1億3,361萬1,000元。圖／香奈兒提供
瑪莉詠配戴的Soleil 19 Août項鍊，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及黃鑽，主鑽為約22.10克拉FVY IF枕型切割黃鑽，鑲嵌黃鑽的太陽圖騰也可作為戒指或胸針配戴，1億3,361萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒《1932》系列頂級珠寶，出席香奈兒珠寶展晚宴。圖／香奈兒提供
瑪莉詠配戴的Comète Infinie戒指，18K白金鑲嵌鑽石及約3.54克拉 FVY VS1枕形切割黃鑽，1,771萬8,000元。圖／香奈兒提供
瑪莉詠配戴的Comète Infinie戒指，18K白金鑲嵌鑽石及約3.54克拉 FVY VS1枕形切割黃鑽，1,771萬8,000元。圖／香奈兒提供
7月巴黎《1932》頂級珠寶展新品之一Comète Infinie項鍊，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約5.06克拉FIY VVS1枕型切割黃鑽主鑽，價格店洽。圖／香奈兒提供
7月巴黎《1932》頂級珠寶展新品之一Comète Infinie項鍊，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約5.06克拉FIY VVS1枕型切割黃鑽主鑽，價格店洽。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

延伸閱讀

七夕到來！AKACHEN獻永不凋玫瑰珠寶戒 呼應永恆愛情

MIKIMOTO年度頂級珠寶 珍珠和彩寶展現優雅野性生命力

Boucheron全新Ailleurs頂級珠寶 遁入空想奇境

楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

相關新聞

瑪莉詠柯蒂亞戴上億黃鑽亮相 香奈兒巴黎展1932珠寶

今年是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作出《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列的90週...

宋慧喬現身FENDI秋冬高訂秀場 短褲美腿秀親切活力

韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性穿著搭配手提包款，同時宋慧喬的造型相對中性，以短...

住套房、倒賺5千！晶華另類機+酒 住就送空氣清淨神機

住房送好禮，預算無限上綱。7月11日中午12點，台北晶華酒店將準時於官網開賣第三波「晶華機+酒」超值住宿專案，此次將與瑞...

炸全雞！肯德基「咔啦整隻雞」配3種醬 限量1.4萬組

連鎖速食「肯德基」宣佈，將全新推出限量新品「咔啦整隻雞」，使用獨家炸雞工法打造炸全雞，並設計成「咔啦整隻雞 就醬High...

HiNet光世代暑期限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票、周邊商品

中華電信HiNet光世代全新「速在必行」方案祭出500M／250M超高速光纖上網，月繳只要1,099元優惠價（原價1,7...

七夕到來！AKACHEN獻永不凋玫瑰珠寶戒 呼應永恆愛情

再不到一個月就要迎來「七夕」也是中國情人節，而藝術珠寶品牌AKACHEN也在這個特別的節日，獻上彩金玫瑰花戒與晴藍玫瑰花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。