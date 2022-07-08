瑪莉詠柯蒂亞戴上億黃鑽亮相 香奈兒巴黎展1932珠寶

今年是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作出《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列的90週年，香奈兒珠寶創意工作室承襲其中前衛概念與自由的精神，推出《1932》一系列共77件頂級珠寶作品，向香奈兒女士畢生首次、也是唯一一次的珠寶創作致敬，創作出全新故事篇章。

全系列珠寶於5月底已於台灣全球首度曝光，今隨高級訂製服周移師巴黎展出。除了這次除了加入工坊最新完成的三件作品，也於7月1日舉辦全球晚宴。品牌大使、法國影后瑪莉詠·柯蒂亞（Marion Cotillard）更配戴了價值逾1.3億元台幣的Soleil 19 Août黃鑽項鍊與Comète Infinie戒指出席。

以香奈兒女士18月19日生日為名的Soleil 19 Août黃鑽項鍊，結合白K與黃K雙色金及白鑽與黃鑽展現光芒四射的太陽圖騰，中央重達22.10克拉的FVY IF等級枕型切割黃鑽象徵太陽，香奈兒珠寶創意工作室設計總監 Patrice Leguéreau則以長短高低交錯的幾何線條構成四射光芒，並秉持香奈兒女士原創的精神，將主鑽設計成可拆卸、轉換為戒指或胸針配戴，讓自由運用珠寶的主權回歸到女性身上。