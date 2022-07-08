聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑪莉詠柯蒂亞戴上億黃鑽亮相 香奈兒巴黎展1932珠寶
今年是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作出《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列的90週年，香奈兒珠寶創意工作室承襲其中前衛概念與自由的精神，推出《1932》一系列共77件頂級珠寶作品，向香奈兒女士畢生首次、也是唯一一次的珠寶創作致敬，創作出全新故事篇章。
全系列珠寶於5月底已於台灣全球首度曝光，今隨高級訂製服周移師巴黎展出。除了這次除了加入工坊最新完成的三件作品，也於7月1日舉辦全球晚宴。品牌大使、法國影后瑪莉詠·柯蒂亞（Marion Cotillard）更配戴了價值逾1.3億元台幣的Soleil 19 Août黃鑽項鍊與Comète Infinie戒指出席。
以香奈兒女士18月19日生日為名的Soleil 19 Août黃鑽項鍊，結合白K與黃K雙色金及白鑽與黃鑽展現光芒四射的太陽圖騰，中央重達22.10克拉的FVY IF等級枕型切割黃鑽象徵太陽，香奈兒珠寶創意工作室設計總監 Patrice Leguéreau則以長短高低交錯的幾何線條構成四射光芒，並秉持香奈兒女士原創的精神，將主鑽設計成可拆卸、轉換為戒指或胸針配戴，讓自由運用珠寶的主權回歸到女性身上。
同樣以枕型切割黃鑽為主鑽的Comète Infinie戒指，指節戒細心以鍊節連接星星戒環，環繞手指的螺旋結構，展現《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列中最廣為人知的圖騰符碼：不對稱五芒星角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言