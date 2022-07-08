魔鬼辣烤雞翅、紅酒冰棒超解暑！希爾頓逸林酒店上新菜

台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan，即日起於一樓La Salle森酒吧推出軟嫩多汁「羅勒香料烤嫩雞」、辛香火熱「魔鬼辣烤雞翅」與法式經典「細燉紅酒牛肋條」等三款新菜色，以及紅／白酒冰棒、咖啡奶凍、檸檬愛玉及楊枝甘露等五款消暑冰品，以另類「雞+酒」抗炎夏。

其中，「羅勒香料烤嫩雞」選用重約1.2至1.4公斤的國產雞，一開二取龍骨後，醃上以九層塔、蒜頭、花生碎、起司粉、橄欖油與香料調製的獨家義式香料烤雞醬靜置，再送進180度旋風烤箱內12分鐘，烤雞外皮金黃油亮、肉質軟嫩，搭配現炸酥脆薯條與蒜味美乃滋、酸爽醃洋蔥一同上桌，讓人食慾大開。

強調以毒攻毒的「魔鬼辣烤雞翅」，狂放辛香滋味讓人淋漓暢快欲罷不能，也可以搭配麻辣堅果一同享用，增添口感層次。源自法國的「細燉紅酒牛肋條」，先煎再炒，並與洋蔥、紅蘿蔔、西芹等炒香後加入蕃茄糊、紅酒與牛肉高湯等一同以小火悶煮一個小時，入口似化帶有淡雅酒香。

最是奇趣的「紅酒冰棒」，同時附上一杯帶點酸爽感的Gimlet，可以單品、也可合而為一成為個人專屬特調，以自己喜歡的方式為夏日帶來涼意；另有清爽的「白酒冰棒」，以及創意甜點搭配夏日特調的「咖啡奶凍」、「檸檬愛玉」與「楊枝甘露」。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店／La Salle森酒吧 營業時間： 飲品：周一至周四11:00至21:00；周五至周日11:00至23:00 餐點：11:00至21:00（14:00後僅供應「魔鬼辣烤雞翅」與「細燉紅酒牛肋條」） 地址：台北市中山區中山北路一段123號１樓 電話：02-6619-9999轉1621

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康