宋慧喬現身FENDI秋冬高訂秀場 短褲美腿秀親切活力

韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性穿著搭配手提包款，同時宋慧喬的造型相對中性，以短褲搭配短版夾克但不忘秀出修長美腿，展現出性感的行動力。

FENDI本季的2022秋冬高級訂製時裝展，由藝術總監Kim Jones領軍，他以綜觀京都、巴黎和羅馬的全球視野，並從三個不同城市的文化中得到靈感，新一季的高訂從過往的高冷變得平易近人，並嘗試讓其穿戴者展現柔和的簡單感與動力，也一如宋慧喬的親民親切。

宋慧喬在出席大秀同時，並先後與FENDI執行長Serge BRUNSCHWIG、品牌藝術總監Kim Jones合影。而宋慧喬身上分別穿著了圍裙式短褲、短版夾克並手提了Peekaboo ISeeU Petite包款，三者並由相同的格紋為共同「表情」，讓視覺風格一以貫之。