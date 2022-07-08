宋慧喬現身FENDI秋冬高訂秀場 短褲美腿秀親切活力
韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性穿著搭配手提包款，同時宋慧喬的造型相對中性，以短褲搭配短版夾克但不忘秀出修長美腿，展現出性感的行動力。
FENDI本季的2022秋冬高級訂製時裝展，由藝術總監Kim Jones領軍，他以綜觀京都、巴黎和羅馬的全球視野，並從三個不同城市的文化中得到靈感，新一季的高訂從過往的高冷變得平易近人，並嘗試讓其穿戴者展現柔和的簡單感與動力，也一如宋慧喬的親民親切。
宋慧喬在出席大秀同時，並先後與FENDI執行長Serge BRUNSCHWIG、品牌藝術總監Kim Jones合影。而宋慧喬身上分別穿著了圍裙式短褲、短版夾克並手提了Peekaboo ISeeU Petite包款，三者並由相同的格紋為共同「表情」，讓視覺風格一以貫之。
其中格紋圍裙短褲具有可調整的金屬釦環腰身設計，不對稱的結構設計同樣出現在下擺開衩的高領短版夾克。具有風琴夾式結構的Peekaboo ISeeU Petite包款，在咖啡色皮革、金色金屬飾樣的裝飾下，隨意休閒但也不失正式典雅。值得一提的是，宋慧喬上身的短版夾克還可變化為不對稱的劍領西裝結構，一如本季FENDI 2022秋冬高級訂製服想要傳遞的理念：平易近人、自在，且展現純粹的優雅時髦。
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