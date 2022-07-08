快訊

對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

宋慧喬現身FENDI秋冬高訂秀場 短褲美腿秀親切活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宋慧喬在發表現場與FENDI執行長Serge BRUNSCHWIG一同合影。圖 / FENDI提供
宋慧喬在發表現場與FENDI執行長Serge BRUNSCHWIG一同合影。圖 / FENDI提供

韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性穿著搭配手提包款，同時宋慧喬的造型相對中性，以短褲搭配短版夾克但不忘秀出修長美腿，展現出性感的行動力。

FENDI本季的2022秋冬高級訂製時裝展，由藝術總監Kim Jones領軍，他以綜觀京都、巴黎和羅馬的全球視野，並從三個不同城市的文化中得到靈感，新一季的高訂從過往的高冷變得平易近人，並嘗試讓其穿戴者展現柔和的簡單感與動力，也一如宋慧喬的親民親切。

宋慧喬在出席大秀同時，並先後與FENDI執行長Serge BRUNSCHWIG、品牌藝術總監Kim Jones合影。而宋慧喬身上分別穿著了圍裙式短褲、短版夾克並手提了Peekaboo ISeeU Petite包款，三者並由相同的格紋為共同「表情」，讓視覺風格一以貫之。

其中格紋圍裙短褲具有可調整的金屬釦環腰身設計，不對稱的結構設計同樣出現在下擺開衩的高領短版夾克。具有風琴夾式結構的Peekaboo ISeeU Petite包款，在咖啡色皮革、金色金屬飾樣的裝飾下，隨意休閒但也不失正式典雅。值得一提的是，宋慧喬上身的短版夾克還可變化為不對稱的劍領西裝結構，一如本季FENDI 2022秋冬高級訂製服想要傳遞的理念：平易近人、自在，且展現純粹的優雅時髦。

FENDI格紋圍裙式短褲，39,800元。圖 / FENDI提供
FENDI格紋圍裙式短褲，39,800元。圖 / FENDI提供
宋慧喬身上的短版夾克，在領片的變化不同時，時而變成夾克、時而變成不對稱的西裝劍領領片，在風格、性別中恣意遊走。圖 / FENDI提供
宋慧喬身上的短版夾克，在領片的變化不同時，時而變成夾克、時而變成不對稱的西裝劍領領片，在風格、性別中恣意遊走。圖 / FENDI提供
韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性的穿著搭配手提包款、大秀長腿。圖 / FENDI提供
韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性的穿著搭配手提包款、大秀長腿。圖 / FENDI提供
宋慧喬在發表現場與FENDI藝術總監Kim Jones合影。圖 / FENDI提供
宋慧喬在發表現場與FENDI藝術總監Kim Jones合影。圖 / FENDI提供

FENDI

延伸閱讀

宋慧喬巴黎賞CHAUMET珠寶 露螞蟻腰細肩帶演出真美人魚

40歲仍是喬妹！宋慧喬飛巴黎辣穿深V　「零修圖短片」曝粉絲驚見一亮點：「女神突然變親民」

女神真的不會老！40歲宋慧喬現身巴黎再度驚豔全網

女神宋慧喬 男神車銀優 都無法抗拒的它！

相關新聞

統一集團宣布小七「亞洲10000店」12日在台南安平開幕

統一企業集團今天宣布7-ELEVEN「亞洲10000店」，7月12日在台南市安平區開幕，以「零售+體驗」整合「創新展演亞...

宋慧喬現身FENDI秋冬高訂秀場 短褲美腿秀親切活力

韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性穿著搭配手提包款，同時宋慧喬的造型相對中性，以短...

炸全雞！肯德基「咔啦整隻雞」配3種醬　限量1.4萬組

連鎖速食「肯德基」宣佈，將全新推出限量新品「咔啦整隻雞」，使用獨家炸雞工法打造炸全雞，並設計成「咔啦整隻雞 就醬High...

HiNet光世代暑期限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票、周邊商品

中華電信HiNet光世代全新「速在必行」方案祭出500M／250M超高速光纖上網，月繳只要1,099元優惠價（原價1,7...

七夕到來！AKACHEN獻永不凋玫瑰珠寶戒 呼應永恆愛情

再不到一個月就要迎來「七夕」也是中國情人節，而藝術珠寶品牌AKACHEN也在這個特別的節日，獻上彩金玫瑰花戒與晴藍玫瑰花...

萬朵玫瑰花海爆炸超好拍！蘭蔻打造幸福花園大方送贈品

萬朵玫瑰花海現身在百貨內，蘭蔻打造出「幸福玫瑰花園」快閃店，即日起至8月在全台百貨專櫃巡迴，將格拉斯生態植物莊園Le D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。