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炸全雞！肯德基「咔啦整隻雞」配3種醬　限量1.4萬組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，每組899元。圖／肯德基提供
肯德基推出「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，每組899元。圖／肯德基提供

連鎖速食「肯德基」宣佈，將全新推出限量新品「咔啦整隻雞」，使用獨家炸雞工法打造炸全雞，並設計成「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，提供3種沾醬可供搭配，預計將於7月12日上午10:30開放預購，全台限量14,000組。

本次肯德基推出的「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，其主角就是首創的「咔啦整隻雞」，一次就能夠吃到腿排、雞腿、雞翅、肋排、雞胸等全雞的各個部位，滿足不同人的喜好，而且手撕更顯美味。同時套餐並搭配「蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末」3種沾醬，不論是甜辣辛香、溫潤香甜的醬香，各自呈現出不同的風味變化。

「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」內含咔啦整隻雞、香酥脆薯2份、原味蛋撻禮盒、瓶裝可樂與3款沾醬，原價999元，優惠價899元，將於7月12日起於全台限定開賣，限PK app會員以預訂快取購買，並需至少提前1天預購，全台限量14,000組，售完為止。

「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」搭配有3款不同醬料，帶來不同的風味變化。圖／肯德基提供
「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」搭配有3款不同醬料，帶來不同的風味變化。圖／肯德基提供

派對 肯德基 套餐

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