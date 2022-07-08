炸全雞！肯德基「咔啦整隻雞」配3種醬　限量1.4萬組

連鎖速食「肯德基」宣佈，將全新推出限量新品「咔啦整隻雞」，使用獨家炸雞工法打造炸全雞，並設計成「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，提供3種沾醬可供搭配，預計將於7月12日上午10:30開放預購，全台限量14,000組。

本次肯德基推出的「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，其主角就是首創的「咔啦整隻雞」，一次就能夠吃到腿排、雞腿、雞翅、肋排、雞胸等全雞的各個部位，滿足不同人的喜好，而且手撕更顯美味。同時套餐並搭配「蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末」3種沾醬，不論是甜辣辛香、溫潤香甜的醬香，各自呈現出不同的風味變化。