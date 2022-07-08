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炸全雞！肯德基「咔啦整隻雞」配3種醬 限量1.4萬組
連鎖速食「肯德基」宣佈，將全新推出限量新品「咔啦整隻雞」，使用獨家炸雞工法打造炸全雞，並設計成「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，提供3種沾醬可供搭配，預計將於7月12日上午10:30開放預購，全台限量14,000組。
本次肯德基推出的「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，其主角就是首創的「咔啦整隻雞」，一次就能夠吃到腿排、雞腿、雞翅、肋排、雞胸等全雞的各個部位，滿足不同人的喜好，而且手撕更顯美味。同時套餐並搭配「蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末」3種沾醬，不論是甜辣辛香、溫潤香甜的醬香，各自呈現出不同的風味變化。
「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」內含咔啦整隻雞、香酥脆薯2份、原味蛋撻禮盒、瓶裝可樂與3款沾醬，原價999元，優惠價899元，將於7月12日起於全台限定開賣，限PK app會員以預訂快取購買，並需至少提前1天預購，全台限量14,000組，售完為止。
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