HiNet光世代暑期限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票、周邊商品

中華電信HiNet光世代全新「速在必行」方案祭出500M／250M超高速光纖上網，月繳只要1,099元優惠價（原價1,799元），甫推出即獲熱烈好評。HiNet光世代以高速、穩定上網頻寬，提供高品質的居家上網服務，即日起加碼推出暑假限定優惠，8月底前於中華電信網路門市申請HiNet光世代非固定制任一方案，除依據不同方案內容加贈Hami Point 300～800點數之外，更有機會抽暑期強檔電影「小小兵2：格魯的崛起」電影票及周邊商品，總獎項高達近200件商品。

為了讓用戶歡度暑期時光，中華電信特舉辦網路門市限定「速在必行．就要HiNet光世代」抽獎活動，即日起至8月31日新申請、續約或升速HiNet光世代非固定制任一方案，並於指定網頁登錄，即有機會獲得電影票及周邊產品。7月21日前竣工者可抽「小小兵2：格魯的崛起」EZ訂電子電影票2張，限量100組；8月31日前竣工者，可參加第二重抽獎活動，獎項包括樂高小小兵LEGO Brick-built Minions and their Lair（價值1,999元）共5組、LEGO Kung Fu Battle（價值999元）共10組及小小兵電影票、成人背包、兒童雨傘、腰包、T-shirt、文具組等小小兵周邊好禮。

中華電信HiNet光世代「速在必行」方案500M/250M超高速光纖上網，每月只要1,099元 (原價1,799元)，合約期間最高省16,800元，還可以免費升級Wi-Fi 6，輕鬆提升全屋訊號涵蓋率，再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館（2選1）。即刻起於中華電信網路門市申請「速在必行」方案，除可參加「小小兵2：格魯的崛起」抽獎活動，再享加碼送Hami Point 300點。