快訊

對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HiNet光世代暑期限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票、周邊商品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中華電信HiNet光世代即日起至8月31日推出網路門市限定「速在必行．就要HiNet光世代」抽獎活動，限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票及周邊商品。圖／中華電信提供
中華電信HiNet光世代即日起至8月31日推出網路門市限定「速在必行．就要HiNet光世代」抽獎活動，限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票及周邊商品。圖／中華電信提供

中華電信HiNet光世代全新「速在必行」方案祭出500M／250M超高速光纖上網，月繳只要1,099元優惠價（原價1,799元），甫推出即獲熱烈好評。HiNet光世代以高速、穩定上網頻寬，提供高品質的居家上網服務，即日起加碼推出暑假限定優惠，8月底前於中華電信網路門市申請HiNet光世代非固定制任一方案，除依據不同方案內容加贈Hami Point 300～800點數之外，更有機會抽暑期強檔電影「小小兵2：格魯的崛起」電影票及周邊商品，總獎項高達近200件商品。

為了讓用戶歡度暑期時光，中華電信特舉辦網路門市限定「速在必行．就要HiNet光世代」抽獎活動，即日起至8月31日新申請、續約或升速HiNet光世代非固定制任一方案，並於指定網頁登錄，即有機會獲得電影票及周邊產品。7月21日前竣工者可抽「小小兵2：格魯的崛起」EZ訂電子電影票2張，限量100組；8月31日前竣工者，可參加第二重抽獎活動，獎項包括樂高小小兵LEGO Brick-built Minions and their Lair（價值1,999元）共5組、LEGO Kung Fu Battle（價值999元）共10組及小小兵電影票、成人背包、兒童雨傘、腰包、T-shirt、文具組等小小兵周邊好禮。

中華電信HiNet光世代「速在必行」方案500M/250M超高速光纖上網，每月只要1,099元 (原價1,799元)，合約期間最高省16,800元，還可以免費升級Wi-Fi 6，輕鬆提升全屋訊號涵蓋率，再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館（2選1）。即刻起於中華電信網路門市申請「速在必行」方案，除可參加「小小兵2：格魯的崛起」抽獎活動，再享加碼送Hami Point 300點。

電影 樂高

延伸閱讀

北市打詐績效全國奪冠 暑期打工慎防「車手營」

威秀影城獨家！「小小兵機長+飛機爆米花桶」 7／8超限量開賣

胡瓜4度獻聲助陣 「小小兵2」挾美國熱賣餘威強勢來台

「小小兵2」發威 終結美國戲院業的兩年疫情低潮！

相關新聞

統一集團宣布小七「亞洲10000店」12日在台南安平開幕

統一企業集團今天宣布7-ELEVEN「亞洲10000店」，7月12日在台南市安平區開幕，以「零售+體驗」整合「創新展演亞...

宋慧喬現身FENDI秋冬高訂秀場 短褲美腿秀親切活力

韓星宋慧喬日前出席了FENDI的2022年秋冬高級訂製時裝展，以一身率性穿著搭配手提包款，同時宋慧喬的造型相對中性，以短...

炸全雞！肯德基「咔啦整隻雞」配3種醬　限量1.4萬組

連鎖速食「肯德基」宣佈，將全新推出限量新品「咔啦整隻雞」，使用獨家炸雞工法打造炸全雞，並設計成「咔啦整隻雞 就醬High...

HiNet光世代暑期限時抽「小小兵2：格魯的崛起」電影票、周邊商品

中華電信HiNet光世代全新「速在必行」方案祭出500M／250M超高速光纖上網，月繳只要1,099元優惠價（原價1,7...

七夕到來！AKACHEN獻永不凋玫瑰珠寶戒 呼應永恆愛情

再不到一個月就要迎來「七夕」也是中國情人節，而藝術珠寶品牌AKACHEN也在這個特別的節日，獻上彩金玫瑰花戒與晴藍玫瑰花...

萬朵玫瑰花海爆炸超好拍！蘭蔻打造幸福花園大方送贈品

萬朵玫瑰花海現身在百貨內，蘭蔻打造出「幸福玫瑰花園」快閃店，即日起至8月在全台百貨專櫃巡迴，將格拉斯生態植物莊園Le D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。