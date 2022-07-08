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七夕到來！AKACHEN獻永不凋玫瑰珠寶戒 呼應永恆愛情
再不到一個月就要迎來「七夕」也是中國情人節，而藝術珠寶品牌AKACHEN也在這個特別的節日，獻上彩金玫瑰花戒與晴藍玫瑰花戒兩款珠寶。AKACHEN藉永不凋謝的玫瑰，來歌詠愛情濃烈、與戀人之間的羈絆。
什麼是「愛情」？相信每一個人都有自己的解釋，但相同的都是對另一個人的依賴與傾心，可以超越國界、種族和文化、性別，因此向來都是創作時的最佳主題，而且也是共鳴度最廣的題材。因此，擅長自大自然中取材的AKACHEN則以玫瑰花為藉，使用純鈦金屬為素材搭配寶石，創造出彩金玫瑰花戒與晴藍玫瑰花戒，希望讓戀人們能以此來表達自己的心意。而之所以，會使用玫瑰為主體設計，也是誕生於愛情故事，AKACHEN藝術總監陳智權先生就曾透露，玫瑰是自己時常送給太太的禮物，因此對兩人都別具意義。
這也是AKACHEN繼木槿花之後，再度使用花卉主題來創作，其難度就在於純鈦素材雖然有著質輕、使用低過敏性等優點，但硬度與韌性極高，為了要型塑出栩栩如生的花瓣般的外觀，耗費的心力與時間是其他金屬的數倍。不僅如此，AKACHEN更有獨家的鍍色工藝，能讓鈦金屬呈現宛如虹彩般折射光澤，絲毫不輸傳統黃金或是白金的特色。加上陳智權先生精心挑選能與之搭配的彩色寶石，提升了彩金玫瑰花戒與晴藍玫瑰花戒的質感與藝術性，而且永不凋謝的特質，更是呼應愛情永恆的意念。
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