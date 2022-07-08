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萬朵玫瑰花海爆炸超好拍！蘭蔻打造幸福花園大方送贈品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻打造幸福玫瑰花園，全台百貨巡迴中。圖／蘭蔻提供
蘭蔻打造幸福玫瑰花園，全台百貨巡迴中。圖／蘭蔻提供

萬朵玫瑰花海現身在百貨內，蘭蔻打造出「幸福玫瑰花園」快閃店，即日起至8月在全台百貨專櫃巡迴，將格拉斯生態植物莊園Le Domaine de la Rose的美景，重現於快閃店中，以粉色系玫瑰花海打造，不僅超好拍，還大方送贈品。

玫瑰，是蘭蔻保養品中重要的原料之一，2020年買下法國格拉斯的生態植物莊園，也希望能建立起保護區，追求生態保育、減少資源浪費，因此特別打造的幸福玫瑰花園，也希望喚醒大家對環境的重視。

現場不僅有玫瑰花海、經過瞬間盛放的巨形玫瑰沉浸式互動、粉紅乾砌石牆等好拍照景點，只要透過蘭蔻官網預約訂製妝容服務，預繳500元（現場抵扣蘭蔻產品），就送價值1,650元的幸福玩美4件禮，消費滿3千元，有專業攝影師拍下完美風采，消費滿6千元送價值1,600元的IDÔLE唯我身體乳200ml。

蘭蔻打造幸福玫瑰花園，玫瑰花海超好拍。圖／蘭蔻提供
蘭蔻打造幸福玫瑰花園，玫瑰花海超好拍。圖／蘭蔻提供
在蘭蔻幸福玫瑰花園預約妝容服務，送幸福玩美4件禮。圖／蘭蔻提供
在蘭蔻幸福玫瑰花園預約妝容服務，送幸福玩美4件禮。圖／蘭蔻提供
蘭蔻打造幸福玫瑰花園，玫瑰花海超好拍。圖／蘭蔻提供
蘭蔻打造幸福玫瑰花園，玫瑰花海超好拍。圖／蘭蔻提供

蘭蔻

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