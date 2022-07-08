萬朵玫瑰花海爆炸超好拍！蘭蔻打造幸福花園大方送贈品

萬朵玫瑰花海現身在百貨內，蘭蔻打造出「幸福玫瑰花園」快閃店，即日起至8月在全台百貨專櫃巡迴，將格拉斯生態植物莊園Le Domaine de la Rose的美景，重現於快閃店中，以粉色系玫瑰花海打造，不僅超好拍，還大方送贈品。

玫瑰，是蘭蔻保養品中重要的原料之一，2020年買下法國格拉斯的生態植物莊園，也希望能建立起保護區，追求生態保育、減少資源浪費，因此特別打造的幸福玫瑰花園，也希望喚醒大家對環境的重視。