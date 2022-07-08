萬朵玫瑰花海爆炸超好拍！蘭蔻打造幸福花園大方送贈品
萬朵玫瑰花海現身在百貨內，蘭蔻打造出「幸福玫瑰花園」快閃店，即日起至8月在全台百貨專櫃巡迴，將格拉斯生態植物莊園Le Domaine de la Rose的美景，重現於快閃店中，以粉色系玫瑰花海打造，不僅超好拍，還大方送贈品。
玫瑰，是蘭蔻保養品中重要的原料之一，2020年買下法國格拉斯的生態植物莊園，也希望能建立起保護區，追求生態保育、減少資源浪費，因此特別打造的幸福玫瑰花園，也希望喚醒大家對環境的重視。
現場不僅有玫瑰花海、經過瞬間盛放的巨形玫瑰沉浸式互動、粉紅乾砌石牆等好拍照景點，只要透過蘭蔻官網預約訂製妝容服務，預繳500元（現場抵扣蘭蔻產品），就送價值1,650元的幸福玩美4件禮，消費滿3千元，有專業攝影師拍下完美風采，消費滿6千元送價值1,600元的IDÔLE唯我身體乳200ml。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言