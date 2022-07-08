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時尚選貨電商MiTCH進駐林口三井Outlet！「夏日期間限定店」最低5折起
PChome網路家庭旗下時尚選物電商MiTCH作為日系服飾第一站，嚴選超過150個優質品牌，提供更多元、豐富的日系穿搭靈感，滿足台灣不同穿衣風格消費者的需求。為提供消費者更優質體驗，並持續深化虛實整合的購物場域，宣布前進MITSUI OUTLET PARK林口，正式開幕「MiTCH夏日期間限定店」，即日起至9月30日以快閃店方式登場，並精選站上高人氣7大獨家品牌質感日系服飾，全店超過300款服飾配件最低下殺至5折起優惠，期望提供消費者多元的日系穿搭靈感。。
MITSUI OUTLET PARK林口是北部最大的OUTLET，為許多年輕族群、家庭客周末閒暇逛街首選，看準商場坐擁跨縣市人流的地理優勢，加上暑假到來，預估將帶動MiTCH整體買氣成長3成。為期3個月的「MiTCH夏日期間限定店」位於商場一樓，店內設計主打大面積光潔與清水模風格的極致簡白，搭配黑色醒目的品牌LOGO，提供舒適的購物空間。
「MiTCH夏日期間限定店」精選站上獨家引進服飾品牌，包括休閒街頭質感FREAK’S STORE 、WHO’S WHO gallery，簡約清新具自然風格的Ungrid、JOURNAL STANDARD relume、CIAOPANIC，質感設計強調個性的EMODA、MURUA，皆為台灣人最愛的日系品牌，全店商品最低5折起，單一服飾最低500元起，同時加碼回饋會員專屬優惠，現場消費滿1,000元現折100元。
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