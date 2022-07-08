統一集團宣布小七「亞洲10000店」12日在台南安平開幕

統一企業集團今天宣布7-ELEVEN「亞洲10000店」，7月12日在台南市安平區開幕，以「零售+體驗」整合「創新展演亞洲生活服務平台」， 超商市場大戰進入新的里程碑。

統一企業表示，亞萬門市「首創精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，「全球精品專區」 涵蓋全球 7-ELEVEN限定商品，更攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO 、 K•Seren 等品牌共同進駐。

新門市將綠電概念融入設計， 導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用， 永續循環且與地球共好。

慶祝亞萬門市開幕，7-ELEVEN7月8日到12單筆消費滿711元，持八大指定信用卡與 icash Pay折100元優惠 ， 7月10日到12日三天會員單筆結帳金額滿711元加碼送OPEN POINT點數 100點回饋。會員在門市與指定品牌消費每滿711元可抽獎一次，最大獎「全球獨家471萬元保時捷電動汽車」，另有多項優惠活動詳情見官網。

統一集團表示，亞萬門市由內部團隊合作，以「不朽鑽石」為理念設計，外觀採特殊材質打造鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，「呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌」。