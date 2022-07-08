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馬具巧化風格配件 浪琴YVY聯名表款 單圈雙圈自由配
浪琴（Longines）近日宣佈與同為瑞士的設計師Yvonne Reichmuth合作，推出DOLCEVITA的「YVY」聯名系列，表款可在一條表帶或雙圈表帶中自由切換，透過精密與時髦的結合，象徵一次純粹瑞士風格雙倍聯名。
該系列將有七種型號，並全數使用長方形表殼，象徵從美好年代（Dolce Vita）借鏡的優雅、修長。由於和瑞士設計師Yvonne Reichmuth創立的YVY合作，設計師從與浪琴品牌文化息息相關的馬術世界得到啟發，將馬匹所使用的韁繩及馬具，轉化成特殊的附加式表帶，並可透過扣環自由拆卸，從一圈變成兩圈，增加手腕上的造型與靈活。除了米色與棕色，黑色皮帶並具有釘飾設計，帶有些許的搖滾叛逆精神。
設計師Yvonne Reichmuth表示：「我們想要一起想出一個新方法，詮釋馬與其韁繩之間的關係。」七種型號的尺寸又分為寬20.8毫米、長32毫米，或寬23.3毫米、長37毫米兩種尺寸，讓男性與女性都能合宜配戴。表款又有無鑽、鑲鑽的多種可能，價格約自51,900元至21萬4000元不等。單圈或雙圈？造型自由自定義。
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