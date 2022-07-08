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MIKIMOTO年度頂級珠寶 珍珠和彩寶展現優雅野性生命力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO宣佈於7月7日推出全新頂級珠寶系列 「Wild and Wonderful」系列。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO宣佈於7月7日推出全新頂級珠寶系列 「Wild and Wonderful」系列。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO於巴黎高級訂製周期間、當地時間7月7日推出全新頂級珠寶系列 「Wild and Wonderful」，並同步在法國高級訂製與時尚聯合會的官方電子平台上亮相。「Wild and Wonderful」延續品牌自1893年創立以來以大自然為設計靈感的傳統，透過珍珠與珍貴寶石勾勒五大洲的野生動物的千姿百態，呈現出斑斕壯闊的野性世界。

此系列珠寶所刻劃的動物，涵蓋非洲、美洲、歐亞大陸、南極洲、到大洋洲，從熱帶雨林的樹蛙、草原猛獸、到極地企鵝，數量與種類令人驚嘆。除了品牌經典的Akoya珍珠與手挑的圓潤南洋珍珠、也運用了高貴優雅的孔克珍珠和金色、黑色珍珠不同色調的光澤，許多動物的靈動活潑，更有賴形狀不規則的天然「巴洛克」南洋珍珠，是獨一無二的逸品。

非洲豐沛多變的地形與氣候環境，孕育出最為人知的各式各樣動物。MIKIMOTO以黑銠加工和黑色尖晶石，與Akoya珍珠共同編織出自然細緻的斑馬紋路，襯托會隨光線變色的亞歷山大變色石和不規則的黑南洋珍珠，製作成系列饒富詩意的頸鍊、手環、耳環、戒指等。除了非洲最具代表性的動物如大象、犀牛、長頸鹿，也有深受喜愛的耳廓狐與狐猴等特色動物。

歐亞大陸主題珠寶，讓這塊大地上對許多民族來說極具象徵意義的代表性動物躍然珠寶之上。東南亞最富盛名的孔雀，是美麗優雅的代名詞，MIKIMOTO以羽毛作設計靈感，在項鍊和耳環上以黑南洋珍珠與彩色寶石色彩漸層變化。亞歷山大變色石和黑色尖晶石演繹丹頂鶴的羽毛，大小錯落的Akoya珍珠如雪花飄零羽翼上。如雪球般圓潤的白色南洋珍珠，則為刻畫熊貓幼獸的珠寶增添高雅光澤。

美洲橫跨南北半球，MIKIMOTO以金黃色的巴洛克珍珠勾勒北美最著名的野牛，以彩色寶石為南美雨林的樹蛙上色。澳洲的無尾熊攀附在綴著珍珠的尤加利樹上，橫向延伸的巴洛克珍珠則成為南極洲企鵝玩樂的冰山。系列珠寶的精緻度除了在體現在寶石細緻的漸層變化，金屬部份亦如實地雕琢出根根皮毛，觀看動物的角度和配戴時的視覺份量感完美平衡，展現細緻與嚴謹的大和美學。

Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列模特兒配戴大洋洲主題珠寶。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列模特兒配戴大洋洲主題珠寶。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列企鵝造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列企鵝造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列耳廓狐造型戒指。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列耳廓狐造型戒指。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列熊貓寶寶造型鉑金戒指。圖／MIKIMOTO提供
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Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑無尾熊造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑無尾熊造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列紅鶴造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列紅鶴造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列模特兒配戴非洲主題珠寶。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列模特兒配戴非洲主題珠寶。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列丹頂鶴造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列丹頂鶴造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑馬紋手環。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑馬紋手環。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列樹懶造型墜鍊。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列樹懶造型墜鍊。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑馬紋頸鍊。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑馬紋頸鍊。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列模特兒配戴歐亞大陸主題珠寶。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列模特兒配戴歐亞大陸主題珠寶。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑雨蛙造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列斑雨蛙造型胸針。圖／MIKIMOTO提供

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