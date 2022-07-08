全家便利商店推「LAMIO全家凹豆風」集點加價購！共10款馬來貘戶外休閒商品

雖然受疫情影響無法出國，選擇戶外露營度假的熱潮不退，全家便利商店繼與馬來貘於Fami!ce霜淇淋、甜點、涼夏小物推出聯名商品後，網路話題不斷，7月13日起再推出「LAMIO全家凹豆（outdoor）風」集點加價購活動，共有10項兼具實用與可愛的戶外功能商品，包括可重複使用的摺疊餐具、不鏽鋼餐盤、折疊收納籃、雙人休閒椅等，即使不出門也能在家打造如同戶外的儀式感。

露營已是許多人放假的充電首選，除了挑選舒適的場地之外，裝備更是愈來愈講究，全家便利商店7月13日至8月23日與馬來貘共同合作，規畫露營主題的集點加價購活動，其中包含高實用性的裝備系列以及增加氣氛的居家擺設系列。裝備系列首推輕巧、方便攜帶的「摺疊餐具組」、「不鏽鋼杯組（4入一組）」、「不鏽鋼餐盤組」，皆印有馬來貘圖像，其中「摺疊餐具組」、「不鏽鋼杯組（4入一組）」還有附專屬收納袋，讓餐具用品都能好好被收納。

用餐、放空享受的桌椅設備也不可少，同步推出「摺疊收納籃」，不僅擁有16公升大容量收納空間，上蓋設計還可成為簡易用餐桌，還有聊天或欣賞夜空都需要的「雙人休閒椅」，舒適享受愜意時光；「多功能收納包」也是露營必備配件，輕巧造型設計讓外出露營更能活動自如，共有米白、軍綠色兩款，露營包上更分別有2片不同的貼布繡，可依照個人穿搭風格，自行黏貼在包款上。

居家擺設系列首推有4種款式的「迷你植栽」，外層為馬來貘睡在睡袋、只露出一顆頭模樣，隨機包覆4款不同植栽杯及種子，可為辦公室與居家打造療癒小角落；「涼感抱枕」以及「翻轉抱枕毯」，前者對應炎熱夏季採用特殊涼感材質，睡覺環抱時還能有舒涼感，後者抱枕毯拉開拉鍊翻轉後，就化身馬來貘圖像抱枕，適合假日窩在冷氣房追劇使用；還有能為居家空間提升質感的「地墊」，印花印有馬來貘外出露營場景，不論擺在浴室外或床邊都適合。