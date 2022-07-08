7-ELEVEN亞洲10000店在台南！統一企業集團推限時優惠、抽獎

統一企業集團深耕生活服務產業，積極發展「生活品牌」，以「零售＋體驗」整合創新，將於7月12日璀璨開幕亞洲第1,0000家7-ELEVEN門市，攜手統一企業、7-ELEVEN與關係企業共同閃耀展演亞洲生活服務平台，以創新體驗持續開啟生活產業嶄新里程碑。

統一企業集團啟興於台南，於歷時55春秋之際持續胸懷亞洲市場，秉持創辦人高清愿先生飲水思源初衷，亞洲第10,000家7-ELEVEN「亞萬門市」奠基於台南市安平區，象徵統一企業集團從台南 出發、佈局亞洲、擁抱世界。開幕時揭櫫之「亞洲珍鑽耀古都、萬店繁星創千秋」對聯，象徵面向亞洲市場生活品牌流通之全新里程碑及更進一步的榮耀開啟。

統一企業集團從第一家 7-ELEVEN「長安門市」到亞洲第10,000店「亞萬門市」，近半世紀持續服務並滿足消費者日常需求；隨著時代更迭，近年7-ELEVEN 、康是美等品牌積極投入消費情境創新 ， 現今已在亞洲市場發展為生活服務平台。「亞萬門市」匯聚統一企業集團創新整合，展現以「生活品牌」為核心之服務精神，持續提供優質生活與美好體驗。

統一企業集團「亞萬門市」由集團內部設計團隊通力合作，以不朽鑽石為理念啟發，門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN!家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌，並展現集團前程璀璨，期能以此門市傳遞所積極建構之亞洲流通生活服務平台，在未來如閃耀鑽石，其永續基業能夠光輝恆遠、價值永傳。

為展演亞洲生活服務平台，「亞萬門市」整合創新「全球精品」、「多品牌／功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴；「全球精品專區」 涵蓋全球7-ELEVEN限定商品，全球採購引領各地風采；更提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO 、 K•Seren等共同進駐。 同時，也將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用， 永續循環且與地球共好。

歡慶統一企業集團「亞萬門市」開幕，7-ELEVEN實體門市即日起至7月12日單筆消費滿711元、持8大指定信用卡與 icash Pay享立折100元優惠，購買指定商品任4件可享75折優惠、OPEN POINT會員再享5% OPEN POINT點數回饋，指定商品包括CITY全系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、精補品、冰品、甜點、冷凍品等；7月10日至7月12日限時3天更針對OPEN POINT會員推出單筆結帳金額滿711元加碼送OPEN POINT點數100點回饋。活動期間購買OPEN POINT「行動隨時取」指定飲品1萬元組合1組，加碼送1份亞萬紀念版黃金鈔票（價值5,000元、限量1萬份）；同步推出「亞萬紀念隨取卡」，單張售價1,000元，高達711個名額有機會刮中最高1萬元面額。