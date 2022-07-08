卡地亞當代藝術基金會Sally Gabori首個大型海外回顧展

澳洲原住民藝術家 Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori在2005年提筆創作時已年過八旬，2015年逝世前短短九年的創作生涯中，完成超過2,000幅油畫，是過去20年來公認最偉大的澳洲當代藝術家之一。卡地亞當代藝術基金會宣布將自2022年7月3日至11月6日舉辦首場海外大型個人回顧展，30多幅油畫作品，包括最具代表性的巨幅油畫，以及與其女兒等澳洲原住民部族Kaiadilt的藝術家共同創作的三幅作品。

Sally Gabori畫風鮮明獨特，獨立於任何藝術流派，也不屬於任何當代原住民繪畫。卡地亞當代藝術基金會本次展出，展品由多家著名機構大方出借，包括曾為她舉辦大型回顧展的昆士蘭美術館與現代藝術館、澳洲國立美術館（National Gallery of Australia）、維多利亞國立美術館、新南威爾斯美術館（Art Gallery of New South Wales）， 藝術之家（Home of the Arts, HOTA），以及法國國家凱布朗利席哈克博物館（Musée du Quai Branly – Jacques Chirac），加上私人藏家慷慨借展。除了盡覽藝術家代表性的色彩狂想，也得以一窺Kaiadilt部族歷史，非常難得。

配合這場意義非凡的大型展覽，卡地亞特與Sally Gabori的親屬及Kaiadilt社群合作架設專屬網站，介紹藝術家生平與成就，及留給Kaiadilt後代族人的珍貴文化遺產。基金會為策畫本展，於澳洲當地收集大量文件與記錄，讓本站成為Sally Gabori與Kaiadilt原住民族有史以來最詳盡的檔案資料庫。展覽專輯圖錄《Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori》則收錄含展品在內逾90幅畫作，並從文化傳統和藝術實踐角度介紹藝術家及其成就。

身為Kaiadilt原住民的Sally Gabori於1924年出生在澳洲昆士蘭北部卡奔塔利亞灣的Bentinck小島。有自己的族語，例如名字就是按照部落傳統，以出生地和祖先圖騰來取名。遺世獨立的Kaiadilt 族在1944年人口僅存125人，是最晚與歐洲殖民者往來的澳洲島嶼原住民族。 Sally Gabori與家人過著原始生活，仰賴島上自然資源維生，負責捕魚、維護滿布海濱的石滬，並以植物纖維製作編籃，直到1948年，一場熱帶氣旋帶來致災巨浪，從此改變他們的生活。

巨浪淹沒了島嶼大部分土地並污染乾淨水源，包括Sally Gabori一家人在內，僅36位島民倖存。不得已之下他們遷居Bentinck北部小島Mornington，投靠1919年開始到當地傳教的長老教會傳教士。然而短期避難卻成了長期的顛沛流離， Kaiadilt族人被安置在海濱營地，孩童則集體帶往教會宿舍，被迫與父母分開，更不得說族語。經過多年抗爭，1990年代澳洲政府才終於立法承認Kaiadilt族等原住民的土地權。