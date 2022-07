卡地亞當代藝術基金會Sally Gabori首個大型海外回顧展

澳洲原住民藝術家 Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori在2005年提筆創作時已年過八旬,2015年逝世前短短九年的創作生涯中,完成超過2,000幅油畫,是過去20年來公認最偉大的澳洲當代藝術家之一。卡地亞當代藝術基金會宣布將自2022年7月3日至11月6日舉辦首場海外大型個人回顧展,30多幅油畫作品,包括最具代表性的巨幅油畫,以及與其女兒等澳洲原住民部族Kaiadilt的藝術家共同創作的三幅作品。

Sally Gabori畫風鮮明獨特,獨立於任何藝術流派,也不屬於任何當代原住民繪畫。卡地亞當代藝術基金會本次展出,展品由多家著名機構大方出借,包括曾為她舉辦大型回顧展的昆士蘭美術館與現代藝術館、澳洲國立美術館(National Gallery of Australia)、維多利亞國立美術館、新南威爾斯美術館(Art Gallery of New South Wales), 藝術之家(Home of the Arts, HOTA),以及法國國家凱布朗利席哈克博物館(Musée du Quai Branly – Jacques Chirac),加上私人藏家慷慨借展。除了盡覽藝術家代表性的色彩狂想,也得以一窺Kaiadilt部族歷史,非常難得。

配合這場意義非凡的大型展覽,卡地亞特與Sally Gabori的親屬及Kaiadilt社群合作架設專屬網站,介紹藝術家生平與成就,及留給Kaiadilt後代族人的珍貴文化遺產。基金會為策畫本展,於澳洲當地收集大量文件與記錄,讓本站成為Sally Gabori與Kaiadilt原住民族有史以來最詳盡的檔案資料庫。展覽專輯圖錄《Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori》則收錄含展品在內逾90幅畫作,並從文化傳統和藝術實踐角度介紹藝術家及其成就。

身為Kaiadilt原住民的Sally Gabori於1924年出生在澳洲昆士蘭北部卡奔塔利亞灣的Bentinck小島。有自己的族語,例如名字就是按照部落傳統,以出生地和祖先圖騰來取名。遺世獨立的Kaiadilt 族在1944年人口僅存125人,是最晚與歐洲殖民者往來的澳洲島嶼原住民族。 Sally Gabori與家人過著原始生活,仰賴島上自然資源維生,負責捕魚、維護滿布海濱的石滬,並以植物纖維製作編籃,直到1948年,一場熱帶氣旋帶來致災巨浪,從此改變他們的生活。

巨浪淹沒了島嶼大部分土地並污染乾淨水源,包括Sally Gabori一家人在內,僅36位島民倖存。不得已之下他們遷居Bentinck北部小島Mornington,投靠1919年開始到當地傳教的長老教會傳教士。然而短期避難卻成了長期的顛沛流離, Kaiadilt族人被安置在海濱營地,孩童則集體帶往教會宿舍,被迫與父母分開,更不得說族語。經過多年抗爭,1990年代澳洲政府才終於立法承認Kaiadilt族等原住民的土地權。