卡地亞當代藝術基金會Sally Gabori首個大型海外回顧展
澳洲原住民藝術家 Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori在2005年提筆創作時已年過八旬，2015年逝世前短短九年的創作生涯中，完成超過2,000幅油畫，是過去20年來公認最偉大的澳洲當代藝術家之一。卡地亞當代藝術基金會宣布將自2022年7月3日至11月6日舉辦首場海外大型個人回顧展，30多幅油畫作品，包括最具代表性的巨幅油畫，以及與其女兒等澳洲原住民部族Kaiadilt的藝術家共同創作的三幅作品。
Sally Gabori畫風鮮明獨特，獨立於任何藝術流派，也不屬於任何當代原住民繪畫。卡地亞當代藝術基金會本次展出，展品由多家著名機構大方出借，包括曾為她舉辦大型回顧展的昆士蘭美術館與現代藝術館、澳洲國立美術館（National Gallery of Australia）、維多利亞國立美術館、新南威爾斯美術館（Art Gallery of New South Wales）， 藝術之家（Home of the Arts, HOTA），以及法國國家凱布朗利席哈克博物館（Musée du Quai Branly – Jacques Chirac），加上私人藏家慷慨借展。除了盡覽藝術家代表性的色彩狂想，也得以一窺Kaiadilt部族歷史，非常難得。
配合這場意義非凡的大型展覽，卡地亞特與Sally Gabori的親屬及Kaiadilt社群合作架設專屬網站，介紹藝術家生平與成就，及留給Kaiadilt後代族人的珍貴文化遺產。基金會為策畫本展，於澳洲當地收集大量文件與記錄，讓本站成為Sally Gabori與Kaiadilt原住民族有史以來最詳盡的檔案資料庫。展覽專輯圖錄《Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori》則收錄含展品在內逾90幅畫作，並從文化傳統和藝術實踐角度介紹藝術家及其成就。
身為Kaiadilt原住民的Sally Gabori於1924年出生在澳洲昆士蘭北部卡奔塔利亞灣的Bentinck小島。有自己的族語，例如名字就是按照部落傳統，以出生地和祖先圖騰來取名。遺世獨立的Kaiadilt 族在1944年人口僅存125人，是最晚與歐洲殖民者往來的澳洲島嶼原住民族。 Sally Gabori與家人過著原始生活，仰賴島上自然資源維生，負責捕魚、維護滿布海濱的石滬，並以植物纖維製作編籃，直到1948年，一場熱帶氣旋帶來致災巨浪，從此改變他們的生活。
巨浪淹沒了島嶼大部分土地並污染乾淨水源，包括Sally Gabori一家人在內，僅36位島民倖存。不得已之下他們遷居Bentinck北部小島Mornington，投靠1919年開始到當地傳教的長老教會傳教士。然而短期避難卻成了長期的顛沛流離， Kaiadilt族人被安置在海濱營地，孩童則集體帶往教會宿舍，被迫與父母分開，更不得說族語。經過多年抗爭，1990年代澳洲政府才終於立法承認Kaiadilt族等原住民的土地權。
Sally Gabori在2005年開始創作繪畫，抽象的景物卻可見依稀參照出小島地貌，以及她和家族成員的名字由來的故鄉地景。畫作在自由奔放的想像中延續了部落的圖像敘事傳統，海灣地帶隨著氣候無止盡變化的光影成為豐富的色彩與形狀組合的主要靈感來源。她自2007年開始投入長逾6公尺的巨型油畫，並於同年首次返回離開40年的故鄉。她和逃難前一起在島上長大的姊妹與姪女合力完成三幅逾6公尺長的油畫。晚年她也和女兒共同創作幾幅大型油畫。
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