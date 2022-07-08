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冒險旅程再啟 Bell & Ross、RADO 海空遨遊
隨著國門看似即將有開啟的趨勢，旅行、出發的心情也正蓄勢待發。柏萊士（Bell & Ross）與雷達（RADO）個別推出了冒險、飛行主題的腕表，前者以專賣店限定結合飛行空格，後者則訴諸復古與世界時區功能，要為下一趟的旅程，熱情醞釀。
Bell & Ross旗下融合方圓線條的BR 05系列，本次帶來了專賣店限定（量）的BR 05 Artline腕表。品牌創辦人暨創意總監Bruno Belamich特別解釋了Artline的意義，包含了藝術性（art）與設計線條 （line）兩個層面，同時設計上則帶有1930、1940年代盛行的Stream-Line流體與空氣力學線條。有別於過往設計，表款在表圈、鍊帶穿插加以直條紋裝飾，因而創造了直線與速度感，其射線紋面盤經鍍釕處理並使用自動上鍊具備時間與日期顯示功能，只將在專賣店中、限量250只發行，訂價約17萬8,000元。
原本訴諸海洋風格的雷達（RADO）的庫克船長（Captain Cook）系列則向1960年代的冒險風格取經，帶來一只具有世界時區的Over-Pole限量設計款。除了表圈上印有全世界24個城市所在的時區指示，37毫米面盤中的Ｒ時標也經過重新設計，更為立體，其中6、9、12點鐘方向時標都以雙倍顯示，3點鐘方向則為日期視窗。煙燻、漸層式的面盤延續了該系列的設計特色，表款並使用具有Nivachron™防磁游絲的手動上鍊機芯，因而帶來抗磁、高準確度、抗震及耐溫的各種特典。動力儲存則可達80小時。限量1,962只，訂價74,300元。
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