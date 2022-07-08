冒險旅程再啟 Bell & Ross、RADO 海空遨遊

隨著國門看似即將有開啟的趨勢，旅行、出發的心情也正蓄勢待發。柏萊士（Bell & Ross）與雷達（RADO）個別推出了冒險、飛行主題的腕表，前者以專賣店限定結合飛行空格，後者則訴諸復古與世界時區功能，要為下一趟的旅程，熱情醞釀。

Bell & Ross旗下融合方圓線條的BR 05系列，本次帶來了專賣店限定（量）的BR 05 Artline腕表。品牌創辦人暨創意總監Bruno Belamich特別解釋了Artline的意義，包含了藝術性（art）與設計線條 （line）兩個層面，同時設計上則帶有1930、1940年代盛行的Stream-Line流體與空氣力學線條。有別於過往設計，表款在表圈、鍊帶穿插加以直條紋裝飾，因而創造了直線與速度感，其射線紋面盤經鍍釕處理並使用自動上鍊具備時間與日期顯示功能，只將在專賣店中、限量250只發行，訂價約17萬8,000元。