台中秋紅谷迎來兩對黑天鵝 專人侍候市府籲民眾別餵養

台中秋紅谷昨迎來由大里區農會捐送的兩對黑天鵝，在七期大樓環繞的公園，增添新亮點。建設局長陳大田表示，秋紅谷公園水域空間寬廣、水生植物豐富，將種植黑天鵝可覓食的狼尾草，迎接黑天鵝入住。
陳大田秋紅谷園區種植垂柳、無患子、黃連木、楓香等樹木，自然且生態豐富的環境適合黑天鵝棲息。農業局長蔡精強指出，農業局媒合大里區農會捐贈兩對黑天鵝，放養在秋紅谷公園湖中，公園豐富生態，民眾在林蔭綠地環境，可欣賞黑天鵝的優雅體態。
建設局提醒，黑天鵝由專人專屬飼料飼養，也會吃草，民眾千萬不要擅自餵吐司、麵包及魚飼料等，對黑天鵝不宜，愛牠就不要餵養牠。
哈囉大家好，我是帽帽！
麥田圈（Crop circle）超自然現象長年引起世人關注，儘管大多經判斷是人為製造，卻仍有許多人堅信是外星人的傑作！
但你知道嗎？在澳洲有一些麥田圈，卻是動物哈草後的傑作唷！
今天一起來看很ㄎㄧㄤ的動物冷知識吧！
日本前首相安倍晉三8日上午前往奈良市大和西大寺車站附近演說時遭槍擊，隨後被救護車送往醫院，到院時處於「心肺停止狀態」，仍在搶救中。安倍在任時多次拿日本特有品種的秋田犬進行「狗狗外交」，以下整理安倍的秋田犬外交歷程。
史上最罕見動物之一！一名漁民在捕魚時，意外撈到一隻「灰白毛皮紅眼生物」，起初他看到相當疑惑，因為從來沒見過這種長相的生物，漁民好奇貼文到社群網站上請求廣大網友解惑，結果真相曝光竟是瀕危的珍稀生物，更是史上第二次見到的奇獸。
台中秋紅谷昨迎來由大里區農會捐送的兩對黑天鵝，在七期大樓環繞的公園，增添新亮點。建設局長陳大田表示，秋紅谷公園水域空間寬...
未成年孩子雖然不懂事，但也不能成為虐待動物的藉口！一群12～13歲的青少年在路上看到一隻懷孕刺蝟，竟起了壞心眼對牠嚴重施暴，導致母刺蝟傷重不治，連帶剛出世的3個寶寶也身亡。
這樣的家庭和樂融融畫面真是羨煞許多人。一名男子家中養了3隻狗狗，狗狗跟牠感情相當好，不管做什麼事情都要在一起。某天男子正在廚房做飯，其中一隻狗狗站了起來趴到流理臺上，乍看就像是一名長髮正妹妻子正在幫老公的樣子，讓不少網友笑翻。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言