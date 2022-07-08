台中秋紅谷迎來兩對黑天鵝 專人侍候市府籲民眾別餵養

台中秋紅谷昨迎來由大里區農會捐送的兩對黑天鵝，在七期大樓環繞的公園，增添新亮點。建設局長陳大田表示，秋紅谷公園水域空間寬廣、水生植物豐富，將種植黑天鵝可覓食的狼尾草，迎接黑天鵝入住。

陳大田秋紅谷園區種植垂柳、無患子、黃連木、楓香等樹木，自然且生態豐富的環境適合黑天鵝棲息。農業局長蔡精強指出，農業局媒合大里區農會捐贈兩對黑天鵝，放養在秋紅谷公園湖中，公園豐富生態，民眾在林蔭綠地環境，可欣賞黑天鵝的優雅體態。

建設局提醒，黑天鵝由專人專屬飼料飼養，也會吃草，民眾千萬不要擅自餵吐司、麵包及魚飼料等，對黑天鵝不宜，愛牠就不要餵養牠。 台中秋紅谷昨迎來兩對黑天鵝，為公園景致更添亮點。圖／建設局提供 台中秋紅谷昨迎來兩對黑天鵝，為公園景致更添亮點。圖／建設局提供

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