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燦坤會員特典開跑 全館5折起狂灑百萬燦坤K幣買就抽

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼、2C生活家電事業部採購長李經緯宣布「奔跑吧！燦坤」會員特典正式啟動。記者王聰賢／攝影
（左起）燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼、2C生活家電事業部採購長李經緯宣布「奔跑吧！燦坤」會員特典正式啟動。記者王聰賢／攝影

「奔跑吧！燦坤」會員特典即日起至7月19日盛大開跑，除了全館商品5折起，會招期間每日指定商品限量下殺，挑戰市場最低價之外，更將原本還元金制度全新升級，推出「燦坤K幣」，累積金額高、折抵無上限，會員特典期間再祭出會員專屬超值好康，除了買指定商品加碼送燦坤K幣，會員消費不限金額，還可參加百萬燦坤K幣抽獎活動，每天抽10名5,000燦坤K幣、2名25,000燦坤K幣幸運得主，總金額高達120萬燦坤K幣，滿2,099元再多1次抽獎機會，買越多中獎機率越高。

而為了鼓勵新朋友加入會員，於燦坤實體門市加入會員即送市值超過500元的入會好禮多選一；下載燦坤App並綁定會員，再送100燦坤K幣。舊會員回娘家不再收取復卡費50元，免費復卡外再享入會7大回饋。會員特典期間，買指定商品刷指定銀行信用卡，最多再送你5,700燦坤K幣，最高回饋10%；使用悠遊付單筆消費滿1.2萬，限量送價值2,409元的歐樂B口腔保價禮盒組。會員來店再送來店好禮，消費滿額再送Switch OLED版、iPhone 13等好禮。

會員特典期間，燦坤獨家推「最強官配組合」三星65型4K QLED智慧聯網電視搭Xbox Series S主機，總市價上看79,380元，燦坤買只要59,999元，立省19,381元外再送4重好禮，好禮總市值高達16,859元。TCL 98型QLED安卓語音聯網顯示器新品上市，燦坤為實體通路首賣，會員促銷價269,000元現省3萬。FUN暑假娛樂視聽缺一不可，還有視聽家電6.5折起，筆電7.4折起、電競專區全面6.4折起。

另外，指定空調下殺7.2折起再送好禮2選1，再享專業玉山級安裝。買Panasonic一對一變頻單冷空調，會員促銷價2萬有找再送無線蒸氣電熨斗。刷指定銀行信用卡，最高12期分期0利率，再享最高10%回饋。全館分離式空調單張發票滿10萬，獨家再送最高市價3,590元好禮3選1。父親節禮物超前部署，活動期間至燦坤買指定電鬍刀，抽10萬燦坤K幣，登錄再送大尺寸電視。

FUN暑假娛樂視聽缺一不可，電競專區全面6.4折起，筆電、顯示器、週邊一站購足。記者王聰賢／攝影
FUN暑假娛樂視聽缺一不可，電競專區全面6.4折起，筆電、顯示器、週邊一站購足。記者王聰賢／攝影
燦坤會員特典指定空調7.2折起、TCL 98型QLED電視實體通路燦坤首賣。記者王聰賢／攝影
燦坤會員特典指定空調7.2折起、TCL 98型QLED電視實體通路燦坤首賣。記者王聰賢／攝影
燦坤K幣全新上線，還元金再進化，累積金額高、折抵無限制。記者王聰賢／攝影
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