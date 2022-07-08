證件有「1或8」吃王品原燒88折！駕照、准考證也適用

王品集團旗下的「Oh my!原燒」為慶祝品牌成立18年，自7月11日至7月29日期間，特別推出慶祝優惠，只要證件有「1或8」，平日內用套餐就可享88折優惠，不論身份證、健保卡、駕照均適用。

「Oh my!原燒」創立於2004年，乃是王品集團首個燒肉品牌，並且歷經多次轉型，從原燒、原燒O-Niku到Oh my!原燒，打造暢快燒肉的祭典氣息。店內提供有6款雙人、3人套餐。其中「華麗巨星鑽切牛套餐」主打以「鑽石切割法」處理、長達50公分的鑽切牛，雙人套餐1,898元、三人套餐2,698元；「豪放牛仔澳洲和牛套餐」則選用獲獎的澳洲和牛，一次可以品嚐到橫膈膜、板腱、五花等7種部位，雙人套餐2,498元、三人套餐3,598元。另外還有以A5和牛為主角的「東亞霸主日本和牛套餐」，雙人套餐3,198元。