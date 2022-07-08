Boucheron全新Ailleurs頂級珠寶 遁入空想奇境

法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）昨日晚間於巴黎發表了2022年Carte Blanche, Ailleurs頂級珠寶系列。品牌創意總監Claire Choisne創作出了五個「他方之境（Ailleurs）」，系列除大膽運用異材質的結合，Claire Choisne並嘗試為「珍貴（precious）」再定義，更展現出Boucheron的豐沛創意與近代高級珠寶少見的前衛與開創。

在全球線上發表時Claire Choisne表示，本系列靈感源自2020疫情爆發時全世界旅遊交通受阻，，她進而打造了五個精神性的、萬物皆有可能、無有邊境的「他方之境（Ailleurs）」，並包含沙（sand）、葉（leaf）、地球（earth）、鵝卵石（pebble）與火山（volcano）五個奇想主題。

全數26件作品突破材質、手法與想像的框架，例如各系列（主題）未必都有大件式項鍊、但都在細節或感受上帶來妙不可言的驚嘆之美。例如Sand Woman系列的Rotin Diamant項鍊上大膽使用天然藤條纖維，先經加濕處理以調整其彈性與彎度，風乾後再於其中置入金質細棒以固定形態，最終讓藤條與鑽石、貴金屬呈現出一款披肩式的珠寶披風，帶來兼容中古與東方色彩的曼妙聯想；另一款有著貌似交織的棕綠葉片的Leaf Woman鑽石枝葉手鐲，其實是將鋁以電泳塗裝（cataphoresis treatment）技術結合數位刻印紋理，賦予宛如葉脈的高度逼真，兩者皆貌似植物、木材，但一者為真、一者則大玩視覺戲法。

同屬Leaf Woman主題的Papillon蝴蝶胸針則將真實的旖斑蝶（Lideopsis Vulgaris）翅膀標本預先處理以提升其保存穩定度，並以3D列印製作出1：1的鈦合金外框再將兩者結合，同時翅膀本身更鑲嵌以寶石。在人造之中結合了真實自然，也讓蝴蝶胸針擁有前所未見的真實感。

Earth Woman系列中的Cristaux晶體耳環，遠看貌似解析度不足的「格狀感」，實則還原了立體感的結晶排列形式，要將大地內藏的原始豐沛力量真實湧現。同時無數的動植物如北極熊、小象、海膽、芋螺、鵝卵石、章魚、狼、白色珊瑚...也化為指間戒、單邊耳環、項鍊等各種形態，在五個不同的「他方之境（Ailleurs）」、驚奇現身。