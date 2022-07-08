「500Young」主題論壇開放報名！質感青年精銳盡出，分享創作觀點、五感設計與現實理想的平衡

青年媒體《500輯》從改造具有歷史感的報紙載體開始，持續發起各類型創意活動，如跨界講座500談、台灣人觀點的美食指南500盤、質感潮流青年戶外派對500趴等。因對於年輕世代的創意表現與高行動力充滿第一線感受，在累積了長期觀察、記錄以及共創後，500輯籌辦以青年為主體的新穎獎項「500Young」，一個聚焦台灣年輕世代、期待挖掘散落各處潛力人物的活動。

7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。在三場探索不同文化面向的論壇規劃裡，邀請各領域發光發熱的新秀青年分享新世代思維，從創作觀點、五感設計一路談到現實與理想間該如何平衡。期待透過多元跨界的想法交會，搭建一道連結年輕世代和當代社會的橋樑，帶給正在萌芽茁壯的年輕人更多思想上的碰撞，也藉由講者經驗的分享、信念的傳遞，鼓勵每個人朝自己的夢想無畏邁進。

主題論壇第一場命題「創作觀點的找尋」，邀請《美國女孩》導演阮鳳儀、作家徐振輔、藝術家徐瑞謙，三人將在各自專業的創作光譜中，分享自身建立觀點的獨到看法。第二場「現實理想的平衡」，與談人包含見域工作室共同創辦人吳君薇、獨立策展人馮馨、平面設計師楊士慶以及永豐銀行數位金融處副總黃品睿，討論創意工作者如何在現實和理想中取得平衡，進一步聰明整合各方資源與金融工具，最終創造出色成果。

第三場「五感的設計思考」，講者則有鳳嬌催化室品牌總監李依耘、Moonrock主理人廖乙哲、空間設計師謝欣曄與台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘 Rita Liu，一方面著眼為何當下時空環境如此需要設計思考的介入，也兼談他們如何運用絕倫的工藝技術與創意，企劃出深植人心的五感體驗。講座報名方式與詳細資訊請見下方說明與附件，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，若有興趣請務必把握機會。

7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。圖／500輯 提供