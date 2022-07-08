快訊

NHK：前日相安倍演講時倒下 記者稱流血、聽到疑似槍聲

蔡阿嘎鬆口認「缺錢」 宣布賣掉6年房子還債

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「500Young」主題論壇開放報名！質感青年精銳盡出，分享創作觀點、五感設計與現實理想的平衡

聯合報／ 文／楊偉成
「500Young」主題論壇開放報名。圖／500輯 提供
「500Young」主題論壇開放報名。圖／500輯 提供

青年媒體《500輯》從改造具有歷史感的報紙載體開始，持續發起各類型創意活動，如跨界講座500談、台灣人觀點的美食指南500盤、質感潮流青年戶外派對500趴等。因對於年輕世代的創意表現與高行動力充滿第一線感受，在累積了長期觀察、記錄以及共創後，500輯籌辦以青年為主體的新穎獎項「500Young」，一個聚焦台灣年輕世代、期待挖掘散落各處潛力人物的活動。

7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。在三場探索不同文化面向的論壇規劃裡，邀請各領域發光發熱的新秀青年分享新世代思維，從創作觀點、五感設計一路談到現實與理想間該如何平衡。期待透過多元跨界的想法交會，搭建一道連結年輕世代和當代社會的橋樑，帶給正在萌芽茁壯的年輕人更多思想上的碰撞，也藉由講者經驗的分享、信念的傳遞，鼓勵每個人朝自己的夢想無畏邁進。

主題論壇第一場命題「創作觀點的找尋」，邀請《美國女孩》導演阮鳳儀、作家徐振輔、藝術家徐瑞謙，三人將在各自專業的創作光譜中，分享自身建立觀點的獨到看法。第二場「現實理想的平衡」，與談人包含見域工作室共同創辦人吳君薇、獨立策展人馮馨、平面設計師楊士慶以及永豐銀行數位金融處副總黃品睿，討論創意工作者如何在現實和理想中取得平衡，進一步聰明整合各方資源與金融工具，最終創造出色成果。

第三場「五感的設計思考」，講者則有鳳嬌催化室品牌總監李依耘、Moonrock主理人廖乙哲、空間設計師謝欣曄與台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘 Rita Liu，一方面著眼為何當下時空環境如此需要設計思考的介入，也兼談他們如何運用絕倫的工藝技術與創意，企劃出深植人心的五感體驗。講座報名方式與詳細資訊請見下方說明與附件，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，若有興趣請務必把握機會。

7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。圖／500輯 提供
7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。圖／500輯 提供

500Young主題論壇

日期：2022年7月30日週六

時間：第一場11:00-12:30、第二場14:00-15:30、第三場17:00-18:30

地點：南港瓶蓋工廠M棟（台北市南港區南港路二段13號）

備註：活動均為免費參加，主辦單位保有入場人數之最終解釋權

報名網址：https://www.accupass.com/go/500Young2022

500Young官網：https://udn.com/500young

500Young 2022

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LA NEW、ORIS 豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

青年

延伸閱讀

社會新鮮人第一份保險 保誠人壽祭投保三原則

為什麼北投房價會比南港貴？

全新青年獎項500Young將揭曉！500輯打造年輕世代舞台

全新青年獎項「500Young」即將揭曉！《500輯》打造屬於年輕世代的發聲舞台

相關新聞

「500Young」主題論壇開放報名！質感青年精銳盡出，分享創作觀點、五感設計與現實理想的平衡

青年媒體《500輯》從改造具有歷史感的報紙載體開始，持續發起各類型創意活動，如跨界講座500談、台灣人觀點的美食指南50...

暑假國旅補助 嘉義長榮文苑棒棒積木飯店訂房大增

暑假到來，疫情趨緩，觀光局15日起至12月15日實施「悠遊國旅補助」，嘉義縣故宮南院舉辦暑假親子藝術月，位在故宮南院附近...

台中Moxy首創「珍珠奶茶節」邀旅客開吃、開喝、開玩

珍珠奶茶是台灣最具代表性的國民飲品，甚至風靡海外，成為流行國際的指標美食。台中豐邑Moxy酒店即日起至8月31日，推出全...

日式傳情！虹夕諾雅谷關「星幻七夕」 7天活動限定

想體驗純正的日式傳情？今年七夕可以很不一樣。虹夕諾雅谷關將於8月1日至8月7日舉辦期間限定的「星幻七夕」活動，業者將日本...

燒鵝、燻雞限時8折！43年「東門鴨莊」二代店登場

創業自1979年、已經有43年歷史的「東門鴨莊」隨著時代演進，自即日起正式於台北南昌路二段開設「東門鴨莊二代店」。除了同...

楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

法國珠寶品牌斐登（FRED）首度於台北101的旗艦店舉辦公開的高級珠寶展，自即日起至7月21日止為期三週，共101件高級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。