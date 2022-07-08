臺韓音樂劇「徽因」開演倒數一周 票房銷售熱烈要搶要快

臺韓合創音樂劇「徽因」，7/15、7/16、7/17三日，將於臺北國家戲劇院隆重上演！由韓國名導徐在亨擔任總導演、「與神同行─陽世篇」韓雅凜（A-Reum）擔任編劇、廣藝基金會與聯合數位文創共同主辦。「徽因」去年在臺中國家歌劇院演出後好評不斷，今年七月將移師臺北國家戲劇院，繼續以民國才女的動人故事，感動現場無數觀眾。

臺灣版導演韋以丞提到，「徽因」並不是想做人物傳記，而是藉由林徽因為載體，訴說無論在何種年代，自由都可能遭受阻礙；對於個人來說，逆境下詮釋自由的定義是什麼、完整的靈魂又是什麼，才是本齣戲的切入點，也是編劇韓雅凜的著力之處。

許多人都認為戰爭距離我們遙遠，但韋以丞認為，倘若切換角度，把戰爭的不自由轉化為疫情下的不自由，那麼便很能明白劇中徽因的處境。過去認為理所當然的事物不再、行動受限，我們如何在其中找到自我理想與生存意義，將成為最大的鼓舞。因此林徽因的故事不僅是歷史，也能貼合現在與未來。

廣藝基金會也表示，本次「徽因」將韓版澎湃情感改為更貼近臺灣市場的細膩情感詮釋方式，將更受到觀眾喜愛。距離「徽因」上演倒數一周，除了四人同行可享購票八折的優惠外，現場並贈送一刻鯨選「細數民國風流人物：林徽因」的免費試聽課程。「徽因」票房熱烈銷售，就差你一票滿座，歡迎大家拿起魔法小卡，入場一同見證自由的靈魂「徽因」。