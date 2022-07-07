日式傳情！虹夕諾雅谷關「星幻七夕」 7天活動限定

想體驗純正的日式傳情？今年七夕可以很不一樣。虹夕諾雅谷關將於8月1日至8月7日舉辦期間限定的「星幻七夕」活動，業者將日本七夕的傳統文化帶進飯店，館內提供許願短冊「竹笹祈願」、手作活動「心語傳情」、七夕飲品「森夜星語」等，備添浪漫。

日本對於「七夕」的起源眾說紛紜，相傳是古代日本的祈禱儀式「棚機」，與奈良時代自中國傳入日本的「乞巧奠」相互結合，逐漸形成現在的七夕。古人會以詩歌和織物向星星祈求心願達成，虹夕諾雅谷關的活動中，旅客向星空祈福、體驗日本傳統文化的同時，也將心意傳達給重要的人。

活動中的「竹笹祈願」，飯店服務人員會提供五色短冊紙，旅客將心願寫在短冊後，可親手綁在步道旁的竹林，象徵將願望傳達至天庭。五色紙除了有陰陽五行「金、木、水、火、土」的意涵，也對應了中國文化中的五德「仁、禮、信、義、智」。短冊祈願最早源自於江戶時代（1603年～1867年），原先多為祈求書道或縫紉技藝進步，後來逐漸成為一種許願的習俗。

除了許願，七夕也是傳遞心意的節日，因此虹夕諾雅谷關規劃了「心語傳情」，讓旅客親手製作回憶盒。館方會準備當地植栽如香杉、二葉松、楓香等植物的種子，讓旅客挑選放入盒中，並在小卡片寫下對彼此的心意或對自己的期許，一同製作屬於自己的回憶盒。而在泰雅族文化裡，「兩針一束」的二葉松即使凋零也依舊緊緊相依，有著永不分離的浪漫含意。

期間，館方還有限定飲品「森夜星語」。飲品以七夕的兩位主角「彥星」與「織姬」命名，藍色「彥星」由藍柑橘糖漿與荔枝利口酒調製，口味酸甜，有如牛郎在浩瀚星河中等待的心情。紅色的「織姬」以覆盆莓汁與龍舌蘭調配，口感清爽且甜而不膩，如同織女與牛郎久別重逢時的雀躍。

位於群山環繞、山谷中的溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」，是虹夕諾雅品牌第二所海外設施，也是星野集團首次在台灣打造的頂級溫泉度假村。所有客房均設有半露天浴池，擁有能感受風與水的開放公共空間、五感具足的料理，在享有谷關自然美景與溫泉之外，也安排各式體驗活動。

相關資訊可查官網：https://hoshinoya.com/zhtw/。

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