燒鵝、燻雞限時8折！43年「東門鴨莊」二代店登場

創業自1979年、已經有43年歷史的「東門鴨莊」隨著時代演進，自即日起正式於台北南昌路二段開設「東門鴨莊二代店」。除了同樣提供招牌的叉燒、燒肉、烤鴨等餐點，並推出店內限定「脆皮燒鵝」、「煙燻土雞」、「鹹水土雞」等多款新品，還提供「肉量加價升級」的服務。為慶祝新店開幕，7月8日至7月10日，指定品項85折；8月31日前還可享脆皮燒鵝等品項8折優惠。

1979年於台北金山南路創業的東門鴨莊，不僅維持港式傳統工法，也針對台灣人的喜好進行調整，是許多台北人對於港式燒臘的回憶。隨著第二代接班，東門鴨莊在保留經典口味之餘，也走向中央廚房的標準SOP模式，藉此達到餐點品質的穩定度，並且也增設分店，方便消費者購買。

歷經多年，東門鴨莊創辦人姚美貞再度掌舵，於南門商圈全新開設「東門鴨莊二代店」，不僅在店面裝潢風格更為明亮潔淨，也新加入3款南門限定的新品。其中「脆皮燒鵝」選用油脂豐富的鵝隻，加入特製藥料熬煮，再經淋糖水、風乾、爐烤等工法，帶來皮酥肉嫩的風味，可提供1/4～1隻，售價400～1,200元。同樣為限定款的「煙燻土雞」與「鹹水土雞」，則是使用台灣土雞為主角，藉由不同的調理方式，呈現出各有異趣的滋味，半隻380元、全隻680元。

除此之外，東門鴨莊二代店同樣提供有三寶飯、玫瑰雞腿飯、蜜汁叉燒飯等多種飯食，單點每份105～180元，其中還包含二代店限定的燒鵝腿飯、燒鵝飯、叉燒炒飯、鹹水土雞飯、煙燻土雞飯等選擇。針對食量較大的民眾，加價100元可享「肉量雙倍」的服務，更添飽足感。