快訊

中職／陳鏞基遭球直擊頭部 高國慶成最老代跑者

北市中華路傳賣一戶賠8600萬元 原來有「隱情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影

法國珠寶品牌斐登（FRED）首度於台北101的旗艦店舉辦公開的高級珠寶展，自即日起至7月21日止為期三週，共101件高級珠寶登台展出，其中包括多首度於台灣曝光的新品，例如女星楊謹華配戴的Chance Infinie Cascade和Chance Infinie Crazy 8系列，Cascade垂墜的鑽石閃耀如流星瀑布，Crazy 8則以最幸運的數字8無線延綿，如幸運符般為配戴者帶來好運。

身穿裸膚色高衩長洋裝的楊謹華展現女神氣勢，配戴不同系列的設計駕馭自如，被問到近期在IG放閃和老公的互動露出超甜蜜的笑容。除了覺得FRED針對男士推出的Winch系列可能讓不愛配戴飾品的老公對珠寶改觀，她也透露最想帶回家的，是CHANCE INFINIE Crazy 8玫瑰金紅碧璽系列珠寶的手環，從8字圖騰延伸出象徵著無限與永恆的雙扭線組成，下方垂墜一顆2.76克拉鮮紅色的碧璽採用可拆組的設計，方便日常或是出席重要場合時配戴，體現品牌Live The Joy精神，讓珠寶為生活每一刻帶來歡愉。

此次來台的高級珠寶作品包含CASCADE、CHANCE INFINIE Crazy 8、CELEBRATION 與PRETTY WOMEN等膾炙人口的系列。CASCADE系列以精湛工藝將鑽石以流線型的方式鑲嵌，閃耀多重的火光；由品牌著名的帆船鍊扣FORCE 10系列則有鑲嵌長梯型（Baguette）鑽石和華麗感十足的Celebration系列，為喜愛這個經典設計的藏家提供更高階的選擇。

而由經典電影”麻雀變鳳凰”到現代都會愛情美劇”Emily in Paris”，都出現過的PRETTY WOMEN 高級珠寶系列，每一顆精巧的心型紅碧璽鑲嵌VVS等級鑽石搭配，可變換成項鍊和胸針配戴的大件作品PRETTY WOMEN Audaciou系列心型鑽石項鍊也首次亮相台灣。

Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石耳掛，67萬2,400元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石耳掛，67萬2,400元。圖／斐登提供
BELLES RIVES高級珠寶系列Topaz寶石耳環，53萬2,000元。圖／斐登提供
BELLES RIVES高級珠寶系列Topaz寶石耳環，53萬2,000元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石雙指戒，54萬5,200元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石雙指戒，54萬5,200元。圖／斐登提供
Chance Infinie Celebration高級珠寶系列白金鑽石手環，64萬5,700元。圖／斐登提供
Chance Infinie Celebration高級珠寶系列白金鑽石手環，64萬5,700元。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。記者沈昱嘉／攝影
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
Force 10 Baguette高級珠寶系列鑽石戒指，152萬4,800元。圖／斐登提供
Force 10 Baguette高級珠寶系列鑽石戒指，152萬4,800元。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石掛鍊，237萬3,800元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石掛鍊，237萬3,800元。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。圖／斐登提供
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。圖／斐登提供
Ombre Féline高級珠寶系列黃金鑽石手環，221萬3,900元。圖／斐登提供
Ombre Féline高級珠寶系列黃金鑽石手環，221萬3,900元。圖／斐登提供
Pretty Women Glamorous高級珠寶系列可變換式紅碧璽鑽石戒指，155萬3,400元。圖／斐登提供
Pretty Women Glamorous高級珠寶系列可變換式紅碧璽鑽石戒指，155萬3,400元。圖／斐登提供
Chance Infinie crazy 8高級珠寶系列紅碧璽吊墜鑽石手鍊，176萬5,400元。圖／斐登提供
Chance Infinie crazy 8高級珠寶系列紅碧璽吊墜鑽石手鍊，176萬5,400元。圖／斐登提供
Force 10 Multi-rows高級珠寶系列18K黃金鑽石項鍊，186萬8,200元。圖／斐登提供
Force 10 Multi-rows高級珠寶系列18K黃金鑽石項鍊，186萬8,200元。圖／斐登提供

珠寶 鑽石 品牌 楊謹華

延伸閱讀

女兒失蹤、中邪 楊謹華狂奔回「民雄鬼屋」見殘忍一幕

楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

楊謹華早知媒人黃嘉千婚變打官司 吐：非常心疼她

楊祐寧突爆喜訊攜妻女補辦婚宴 「華燈」幫全員入席

相關新聞

影／日本航空辦七夕祈福許願活動 旅客祈求親友健康

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭（Tanabata Matsuri）祈福許願日，日本航空今天（7日）中午在桃園機場第2航廈...

楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

法國珠寶品牌斐登（FRED）首度於台北101的旗艦店舉辦公開的高級珠寶展，自即日起至7月21日止為期三週，共101件高級...

貳樓化身「里勞洋行」插旗台南 7月20日前穿旗袍用餐8折起

貳樓餐飲化身為「里勞」洋行，首度插旗台南，台南首家店於富含文化底蘊的「府城之心」中西區開設，將台式復古美學與美式早午餐浪...

玩味居家新生活！Jo Malone月光舒眠系列讓大家睡好覺

居家生活成為近期許多人最重視的事情，Jo Malone London 也以玩味新生活為概念，推出一系列居家香氛系列，並首...

SOGO App空降1200元抵用券 貓咪吐司快閃新光三越

疫情緩降加上暑假人潮旺季，SOGO台北店於7月11日起推出「SUMMER SALE 5折起」，且會員打開SOGO App...

bb.q炸雞「披薩買1送1、買雞送炸物」！升級版雞啤登場

來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」自7月7日起推出全新「夏日雞啤餐」，以經典「半半炸雞」搭配柏克金期間限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。