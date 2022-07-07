楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

法國珠寶品牌斐登（FRED）首度於台北101的旗艦店舉辦公開的高級珠寶展，自即日起至7月21日止為期三週，共101件高級珠寶登台展出，其中包括多首度於台灣曝光的新品，例如女星楊謹華配戴的Chance Infinie Cascade和Chance Infinie Crazy 8系列，Cascade垂墜的鑽石閃耀如流星瀑布，Crazy 8則以最幸運的數字8無線延綿，如幸運符般為配戴者帶來好運。

身穿裸膚色高衩長洋裝的楊謹華展現女神氣勢，配戴不同系列的設計駕馭自如，被問到近期在IG放閃和老公的互動露出超甜蜜的笑容。除了覺得FRED針對男士推出的Winch系列可能讓不愛配戴飾品的老公對珠寶改觀，她也透露最想帶回家的，是CHANCE INFINIE Crazy 8玫瑰金紅碧璽系列珠寶的手環，從8字圖騰延伸出象徵著無限與永恆的雙扭線組成，下方垂墜一顆2.76克拉鮮紅色的碧璽採用可拆組的設計，方便日常或是出席重要場合時配戴，體現品牌Live The Joy精神，讓珠寶為生活每一刻帶來歡愉。

此次來台的高級珠寶作品包含CASCADE、CHANCE INFINIE Crazy 8、CELEBRATION 與PRETTY WOMEN等膾炙人口的系列。CASCADE系列以精湛工藝將鑽石以流線型的方式鑲嵌，閃耀多重的火光；由品牌著名的帆船鍊扣FORCE 10系列則有鑲嵌長梯型（Baguette）鑽石和華麗感十足的Celebration系列，為喜愛這個經典設計的藏家提供更高階的選擇。